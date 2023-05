„Amikor felkértek, hogy én olvassak fel egy könyörgést a békéért, szerintem fel sem fogtam, hogy mire vállalkozom. Most, hogy megtörtént, biztosan tudom mondani: egy életre szóló, felejthetetlen élményt szereztem. Igazán megmaradt bennem a pillanatból a

Szentatya tekintete, amikor hozzá fordultunk és meghajoltunk előtte: mintha ismerne és belém látna; akár az igazi jó Pásztor, aki ismeri az övéit. Tudtam, hogy sokan vannak jelen az ismerőseim közül, köztünk édesanyám, parókusom, anyaegyházközségem hívei, akik most rám figyelnek, s a hátam mögött a pápa tekintete! Izgultam is egy kicsit, de később rezgett a zsebemben a telefonom, mely jelezte nekem, hogy azok is láttak és izgulnak értem, akik a tévé előtt ültek.

A legjobb érzés, hogy – ha csak egy rövid könyörgés erejéig is, de – együtt szolgálhattam a katolikus egyház fejével, Krisztus földi helytartójával. Most értettem meg igazán Ortutay Elemér atya szavait, akiről a szakdolgozatomat is írom. Ő így fogalmaz: egy pap számára nincs nagyobb kitüntetés, mint együtt szolgálni az egyház látható fejével. Igaz, én még csak kispap vagyok, de ugyanezt gondolom: hatalmas kitüntetés ért! Hálás vagyok, hogy részese lehettem, hogy átélhettem és közelről találkozhattam Ferenc pápával!”

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye