– Megható volt a nyírtétiek hozzáállása. Utána a skanzen magtárjában egész nap lehetett vért adni – mondta Szász Károly főszervező. – A Magyar Vöröskereszt munkatársai az összesítés után örömmel közölték, hogy százhetven ember életét mentették meg a motoros véradók az önzetlenségükkel. Emellett élhettek az ingyenes egészségügyi állapotfelmérés lehetőségével is. Többek között tesztelhették a GL 1800, a CRF 1100, az NT 1100, a CB 750 (Hornet), a CB 650 és az NSS 125 új Honda-modelleket is.

A motoros véradás és tájtúra ezúttal jubilált: az idén már a huszadik alkalommal szervezték meg a programot.

– Amikor először vártuk a motoros donorokat, negyvenen-ötvenen jöttek el, az évek során ez több százra nőtt, sőt, az ezres határt is elértük. A korábbi alkalmak során közel hatezer olyan emberen segítettünk, akiknek vérre volt szükségük. A legjobban az döbbentett meg, amikor az egyik alkalommal konkrétan életmentés helyszínére vitték a vért. Ez annyira felspannolt, doppingolt, hogy még motiváltabban szerveztem a programokat. Régóta benne vagyok a szakmában, tudom, mi érdekli a motorosokat. Most is nagy sikere volt a Honda-tesztnek. Egy finom ebéddel is megvendégeltük a résztvevőket. Mindenkinek köszönettel tartozunk, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Hálás lehetek a családi összefogásnak: a feleség, a gyermek és az unoka is magáénak érezte a rendezvényt.

