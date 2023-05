Minden irányba mozgatható

– Ez az intenzív ágy fogja szolgálni azoknak a súlyos állapotú gyermekeknek az ápolását és gyógykezelését, akik az intenzív részlegünkre kerülnek. Bízunk benne, ez is hozzájárul a még eredményesebb munkához – mutatott az ágyra dr. Dicső Ferenc. Az osztályvezető főorvos a köszönet szavai mellett azt is elmondta, ez az eszköz azért nagyon fontos és különleges, mert elektronikusan minden irányba, le és fel, oldalra is mozgatható, emelhető, egyes részei dönthetőek és süllyeszthetőek. Azaz a beteg intenzív ápolásához szükséges igény szerint állítható be – sorolta az előnyöket az osztályvezető főorvos, akitől megtudtuk, a nyolc ágyas részlegen évente 250-300 gyermek intenzív kezelését, ápolását és gyógyítását végzik. Pap Judit ápolási igazgatóhelyettes, a gyermekosztály osztályvezető főnővére egészítette ki az elhangzottakat azzal, hogy ez az ágy, pontosan a funkciói miatt könnyebbé teszi a nővérek munkáját, az ápolási folyamatot is. – Nem mindegy, milyen mélyre kell hajolniuk, milyen mélyről kell kiemelniük vagy megforgatniuk, mozgatniuk a gyermeket, de a legfontosabb, hogy a kis betegeink komfortérzetét és a betegellátás feltételeit javítja az adomány – mondta.

Sötét foltok és eredmények

– Felemelő, megtisztelő és örömteli pillanat ez. A jótékonysági rendezvényen több mint 208 ezer forint gyűlt össze, amit más forrásokból kiegészítve tudtuk a Hill Rom 800 típusú gyermek intenzív ágyat megvásárolni a gyermekosztály számára és most átadni. Dr. Endreffy Ildikó orvos-biológusként a Jósa András Oktatókórházban dolgozott évtizedeken át, és több mint 30 évig tudásával, kutatásaival és munkájával szolgálta az autizmussal élőket, a magatartászavarokkal küzdő gyermekeket, sokuk gyógyulását segítette – méltatta a kiváló orvost Farkas Árpád, s hozzátette: ezt a szellemiséget követi a Most Élsz Egyesület is.

– Anyagcsere kutatásokkal foglalkozott, és ott találtak bizonyos paramétereket, amelyek feltérképezésével, terápiás javaslatával, egy megfelelő étrend kialakításával, minőségi változásokat lehetett elérni a betegek életében – utalt a doktornő munkásságára.

Lapunk kérdésére Farkas Árpád elmondta: a megalakulásának 10. évfordulóját az idén ünneplő egyesületük fő célja és küldetése, hogy egyedüli és az országban első civil szervezetként foglalkoznak az autizmus biológiai hátterének felkutatásával. Olyan orvosi protokollok hazai bevezetését szeretnék elérni, amelyek segítik a gyerekek gyógykezelését, állapot megőrzését és javítását.

Árpád kislánya is autista, s pontosan az ő példája mutatja, mennyire fontos az általuk meghatározott irány.

– Nemzetközi szinten már hatalmas áttörések vannak, az autizmus számtalan sötét foltja mellett egyre több világosodik és kristályosodik ki, ebben pedig dr. Endreffy Ildikó volt az egyik úttörő Magyarországon. Azt vizsgálta, hogy az autizmus hátterében állnak-e anyagcserezavarok és betegségek. Az eredmények pedig azt mutatják, a legtöbb esetben van ilyen betegség, gasztrointesztinális, metabolikus vagy mitokondriális zavarok, kórképek. Ezek kezelésével, gyógyításával lehet az autizmusban is jelentős eredményeket elérni – fogalmazott. S saját kislányát említve megjegyezte, eliminációs étrendet vezettek be még Ildikó segítségével, s nagyon markáns javulást tapasztaltak. Pár évvel ezelőtt az epilepszia is mint háttérbetegség megjelent Lauránál, de komoly, speciális és személyre szabott táplálkozással, valamint egyéb étrendkiegészítőkkel ezt sikerült kordában tartani – mondta az apuka.