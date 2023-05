A nyíregyházi Idősügyi Tanács elmúlt ülésén elsőként a fürdő- és egyéb nyugdíjaskedvezmények kerültek napirendre.

A témában Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója adott tájékoztatót. Megtudtuk, hogy a fürdőgyógyászati, szállodai részleg április 28-tól kinyit. A Júlia Fürdővel kapcsolatban elmondta, hogy ott olyan felújítási munkákat kell végezni, amik 2023-ban nem készülnek el, tehát ebben az évben le kell mondani a Júliában nyújtott szolgáltatásokról a városlakóknak. Cáfolta viszont azt a híresztelést, hogy eladásra kerülne a fürdő.

Az idősek körében igen kedvelt állandó akció az élményfürdőben, a „Nyugdíjas hétfő” program továbbra is folytatódik. Itt a belépődíj 2300 forint, mely az egyébként nyíregyházi nyugdíjasoknak elérhető kedvezményes jegy árának az 50%-a. A nem nyíregyházaiakénak pedig a 70%-a. Más napokon a belépőjegyek felnőtteknek 6900, nyíregyházi lakosnak 4500 forint. A senior belépő: 5500, nyíregyházi lakosnak 3500 forint.

Pályázati lehetőségek

A civil szervezetek pályázati lehetőségeiről Doka Diána, a kulturális osztály vezetője elmondta: 25 milliós keret­összeget biztosít a város a költségvetésében a civil szervezetek támogatására. Annak ellenére, hogy 1270 a bejegyzett civil szervezet, mindössze 270 körül vannak azok száma, melyek aktívan működnek. A benyújtási határidő lejárt, de a hiánypótlások még folyamatban vannak. Összesíteni még nem tudnak, de tapasztalható, hogy a Covid óta kevesebb programot szerveznek a közösségek. Az időseket tömörítő szervezetek főleg a karácsony előtti programokra, kirándulásokra, nyugdíjas-vetélkedőkre, jubileumi rendezvényekre kérnek támogatást. Örömteli, hogy idén lényegesen egyszerűsödött a pályázati adatlap kitöltése.

Tóthné Csatlós Ildikó, a szociális és köznevelési osztály vezetője a szociális juttatásokról és a térítési díjakról adott tájékoztatást, mivel az idén is módosították a rendeletet. Két új térítési forma lépett be a támogatások körébe. Az egyik az úgynevezett „Étkezési térítés”, a másik a „Rezsiköltség-támogatás”. Természetesen ezek a támogatások is jövedelemhatárhoz kötöttek, csakúgy mint az eddig érvényben lévők. A szociális ellátások terén 15%-os emelésre számíthatnak az érintettek.

Nem ismernek mindenkit

Nyugdíjasszervezetek és az Idősügyi Tanács kapcsolatteremtési lehetőségeit vizsgálva arra az álláspontra jutottunk, hogy mivel nem ismerjük valamennyi nyugdíjasszervezet vezetőjét, működési területét, mi nem tudunk ebben előrelépni. Az Idősügyi Tanács nyitott, ha a közösségek megkeresnek bennünket, felvesszük velük a kapcsolatot, egy-egy meghívásnak is szívesen eleget teszünk. Ez történhet levélben, vagy az április 12-től újraindult fogadóórákon is. Változatlanul a Móricz Zsigmond könyvtárban várunk mindenkit, minden hónap második hétfőjén 15 és 17 óra között.

Jó hír, hogy „Szépkorúak akadémiája” 2023. évi tavaszi kurzusa április 12-én elkezdődött, hat előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, kéthetente szerdánként a Váci Mihály Kulturális Központban, 15 órától.

Fintor Károlyné



Borítókép: Munkában az ülés résztvevői | Fotó: a szerző