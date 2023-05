Kováts Judit az utóbbi évek egyik legnépszerűbb szerzője itthon és határon túli magyarlakta vidékeken. Miért és meddig nyomozhat egy egykori levéltáros a történelem piszkos lapjai között? Van-e tervben témaváltás? Mesére bírhat-e a Tátrán kívül más földrajzi látványosságokat is? Nem öli-e meg az üzletasszonyi énje az ihletváró szerzőét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket tesz föl a szerzőnek Orémusz Maja június 7-én 18 órától a Ketten az úton című terefere-esten, amire Kováts Judit férje, Kováts Dénes újságíró is meghívást kapott. Őt az egyik kedvenc témájáról, a színházról faggatja majd a Korona Hotelbeli est házigazdája, aki olyan kérdésekre keresi a választ, mint: hány színésszel beszélgetett eddig? Miért éppen velük? Kikre terjedt még ki a figyelme a háttérben ténykedők közül? Hogyan születtek barátságok közte és Thália szolgálói között? Mit hasznosít a mindennapokban az édesapja örökségéből, mit adott tovább kolléga-fiának? De az is kiderül, hogy mi a kedvenc tánca, miért forog a világ Levi és Luca körül és ki az a Fifi, akinek a nevét is áhítattal ejti ki a család.

KM