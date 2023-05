A nyíregyházi képzési helyszínen 2017 óta működik duális villanyszerelő képzés. A teljeskörű szakmai elméleti és gyakorlati felkészítést végző képzőhelyre a nyíregyházi NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumból és a hajdúnánási BSZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskolából jelentkezhetnek 10. osztálytól azok a diákok, akik a villamos hálózat szakmairányt választják.

A képzőhelyen a fő hangsúly a színvonalas tudásátadáson van, ezért kis létszámú csoportokkal, évfolyamonként 4-5 fővel foglalkoznak. Jelenleg öt-öt 10. és 11. évfolyamos tanuló szakirányú oktatását biztosítják. A cég saját ösztöndíjprogramot is kidolgozott, emellett a sikeres vizsga után a tanulók lehetőséget kapnak a vállalatnál való foglalkoztatásra is. A duális képzés keretében eddig 16 diák szerzett sikeresen villanyszerelő végzettséget, közülük ma többen is az OPUS TITÁSZ-nál dolgoznak.

Forrás: Fotók: Opus TITÁSZ



A nyíregyházi üzem területén működő képzőhely kiválóságát, a jól felkészült szakemberek, szakoktatók remek munkáját, az itt folyó oktatás magas színvonalát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 11. évfolyamos diákok minden évben indulnak a SZKTV (Szakma kiváló tanulója) országos versenyen, melyen rendszeresen szép eredményeket érnek el. 2022-ben innen került ki az országos verseny 3. helyezettje, idén pedig mind az 5 diák olyan eredményt ért el, amely mentesíti őket a 2023. júniusi szakmai vizsga interaktív vizsgafeladata alól.