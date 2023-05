Ép és fogyatékkal élő gyermekek együtt élték át a Mindannyian mások vagyunk elnevezésű tehetségnapot a Vikár Sándor Zeneiskolában. Az Első Nyíregyházi Lions Club sikerre ítélt rendezvénye Belus Erika ötlete volt, évek óta Demarcsek Zsuzsa szervezi, koordinálja programot, amelyet ezúttal megtisztelt jelenlétével Koncsik István, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója.

A Lions Clubs International nemzetközi szinten működő jószolgálati szervezetet Melvin Jones alapította 1917-ben az Egyesült Államokban. Megalakulása óta a világ több mint 200 országában van jelen, a 46 ezer klubban közel 1,35 millió tagot számlálnak. Melvin Jones azt vallotta: „Sokkal sikeresebb lehetsz a saját üzleti vállalkozásodban, ha elkezded mások önzetlen segítését, és ezt a segítő karitatív támogatást egy szervezeten belül valósítod meg”. Dallasban elfogadták, hogy az oroszlán legyen a klub szimbóluma, valamint azokat az alapelveket, amelyek a mai napig érvényesek. Közös a jelszavuk mindenhol a világon: We Serve, vagyis Szolgálunk. Ezt követi Koncsik István is, akinek a jelmondata: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”. Több mint 25 éve a Silicon Dreams Informatikai és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, illetve tulajdonosa a jetfly.hu és haborumuveszete.hu katonai magazinoknak.

– Örömmel jöttem Nyíregyházára, hiszen az ország egyik legaktívabb klubjáról van szó. Egyébként pedig öt éve mi is rendeztünk értelmi fogyatékosok számára egy sportversenyt a Kecskeméti Szent László Lions Clubbal (aminek akkor az elnöke voltam), és azóta hagyományt teremtettünk. Mivel a Mindannyian mások vagyunk tehetségnapra kilencedik alkalommal kerül sor, tanulni is jöttem, hogy a tapasztalatokat mi is tudjuk kamatoztatni Kecskeméten – mondta Koncsik István. Az első programjukon a bács-kiskuni értelmi fogyatékos intézményekből érkező vendégek mérték össze ügyességüket triciklizésben, frizbidobásban és kosárlabdában.

– A mi rendezvényünk célja túlmutat az esélyegyenlőség megteremtésén. Az értelmi sérülteknek a teljes élet örömét nyújtó játék, a versenyszellem, a kapcsolatépítés, az együttműködés, az ügyesség és a mozgáskoordináció fejlesztése, egymás segítése, a mozgás élménye, a megszokott környezetből kimozdulás, a győzelem mámora - mind pluszt ad a résztvevőknek. Itt, Nyíregyházán is azt tapasztaltam, hogy az ép fiatalok a saját bőrükön érzékelhetik: a sérültek a másságuk ellenére is ugyanolyanok, mint mi vagyunk.

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzói pozíciójában mindenki egy évet tölt el. Ez most hamarosan lejár Koncsik István esetében, így aktuális gyorsmérleget vonnia:

– Ami mögöttem van az, az egyértelműen a reformok időszaka. Soha nem volt még ekkora mértékű a jószolgálati tevékenységünk. Sajnos, ennek az orosz-ukrán konfliktus a kiváltó oka. Az Ukrajna Help programban megmozdult az ország, a kontinens, a világ, és külön ki kell emelnem az Első Nyíregyházi Lions Clubot, ahol főleg Cidor Mihály, dr. Chrabák László, Antal Roland és Nagy Béla tett kiemelkedően sokat azért, hogy a kárpátaljai rászorulókhoz eljussanak az adományok. A nyertes pályázatokból közel 130 millió forintot juttattunk el a hazai klubokhoz. Az egész világon tendencia, hogy a klubtagság korfája magas, ezért fontos a fiatalítás. Kormányzóságom idején kilencven új tagot köszönthetünk, és reményeink új hazai klubok születhetnek. Olyan működőképes szervezeti programot alakítottunk ki, amit a következő három kormányzó is felvállal. Szeretnénk tovább bővíteni a támogatói kört. A Lions fő célkitűzése a látás védelme, a látássérült emberek megsegítése. 2022 szeptemberétől az Ofotért és a Vision Express üzleteiben bármilyen optikai vagy kiegészítő termék vásárlása során adományokkal segíthet bárki. A befolyt összeget, 1,8 millió forintot szimbolikusan a februári kormányzói bálon adták át. Az együttműködés folytatódik, így ilyen módon is segíthetjük az anyagilag rossz helyzetben élő, rászoruló, látásproblémával küzdő emberek kiszűrését és egyben támogatását a megfelelő szemüveg megvásárlásában.

Hamarosan Magyarország látogat második alkalommal Brian E. Sheehan, a Lions nemzetközi elnöke, aki felfigyelt a magyar lionok munkájára, illetve a kiemelkedő jelentőségű Ukrajna Help programra. A tervek szerint az Első Nyíregyházi Lions Club vendégszeretetét is élvezheti a világszervezet amerikai vezetője.

