A múlt héten a Nógrád vármegyei Lucfalva határában vadkamera örökített meg egy anyamedvét két év körüli medvebocsával. Vasárnap pedig vármegyénkhez jóval közelebb, a Bükkben talált egy turistacsoport – nagy valószínűség szerint – egy medve lábnyomot. A Bükki mesék elnevezésű közösségi oldalon vasárnap este posztoltak egy fotót a nyomról. A beszámoló szerint a kép Pazsag és a Tamás-kúti tanösvény közötti részen készült. Mint azt már többször is jelezték: nem kizárt, hogy medvék lehetnek a Bükkben, vagyis mindenki ennek figyelembe vételével közlekedjen az erdőben.

Több fotó is készült

Kedden pedig be is bizonyosodott, hogy nem csak feltételezés, hogy ilyen hatalmas állat kószálhat a Bükkben. Az Egererdő Zrt. közleménye szerint a Bükkalján kihelyezett vadkamerák több alkalommal rögzítették medve jelenlétét az elmúlt hetekben. – Kérünk mindenkit, hogy saját biztonsága érdekében fokozott figyelemmel közlekedjen, és a saját biztonságuk érdekében tartsák be a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága által kiadott viselkedési szabályokat – írják.

Biztonságos túrázás

A medvék több kilométert is megtehetnek naponta, a szagokat nagyon távolról is megérzik. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez köthető, aki félti a kicsinyeit, azért támad. A medvét el kell kerülni, nem szabad barátkozni vele, bármilyen korú is legyen. Ezért akik a környéken sétálnak, túráznak, legyenek nagyon körültekintőek és óvatosak, nehogy tragédia történjen. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága felhívja figyelmet arra, hogy ne térjenek le a kijelölt turistaútakról a kirándulók, kerüljék az átláthatatlan sűrű bozótosokat. Csak nappal túrázzanak, lehetőleg ne hangtalanul, csapjanak zajt, beszélgessenek hangosan, és ne használjanak fülhallgatót se, hogy meghallják ha esetleg közeledne a medve. Ha meglátták az állatot, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjanak el a helyszínről! Nem szabad a medve szemébe nézni, hátat fordítani, megpróbálni elzavarni vagy elfutni, mert az állat úgy is gyorsabb. Ha az állat két lábra áll, azt a jobb tájékozódás érdekében teszi. Ha közelebb merészkedik, nem szabad provokálni, és hirtelen mozdulatokat tenni. Kutyasétáltatáskor szem előtt kell tartani, hogy a medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni védelemért, nyomában a támadó medvével. Ne legyen erős illatú élelmiszer, halkonzerv, cukrozott sűrített tej a kirándulóknál, főleg ne hagyják szanaszét. AZ ételeket szagmentesen csomagolják be.

KM