Nyírbátorban tényleg egyre jobb élni, biztonságot adó, mégis mozgalmas várossá vált az évek, pontosan 50 év alatt. Fél évszázaddal ezelőtt, 1973. április 29-én vált Nyírbátor várossá. Ebből az alkalomból beszélgettünk Máté Antal polgármesterrel, hogy milyen rendezvénysorozattal készültek a jubileumi évre, és még milyen meglepetések várhatóak idén.

– Az egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy mindenkinek legyen része ebből az ünnepből, a város apraja-nagyja méltó módon tudjon megemlékezni erről a jeles évfordulóról – részletezte Máté Antal.

– Ezért színes programsorozatot állítottunk össze, ami április 29-én indult. Nagyon fontos volt, hogy ne csak magunkat ünnepeljük a jelenben, hanem felidézzük és megemlékezzünk az elmúlt 50 évről. Így nemcsak kulturális programokkal, kiállításokkal, ünnepi eseményekkel készültünk, hanem komoly kutató- és szerkesztői munka eredményeként egy gyönyörű könyvet is kiadtunk, ami bemutatja az elmúlt 50 évünket, és ezzel párhuzamosan azt is, hogy merre kell tovább haladnunk a következő évtizedekben. Szeretnénk azoknak a munkáját elismerni, akik valóban tettek a városért, akik példaként állíthatók a következő generáció elé. Három kategóriában adtunk át díjakat az ünnepi testületi ülésünkön, ami gyakorlatilag a jubileumi rendezvénysorozatunkat nyitotta meg, de a következő hónapokban még több kategóriában fogunk kitüntetéseket átadni. Közel 100 program, esemény lesz még az elkövetkezendő 8 hónapban. Nagyon örülünk, hogy már az első nagykoncertre, a majálison több mint nyolcezren voltak kíváncsiak. De ez még csak a kezdet. Minden generáció számára tartogatunk meglepetést, hagyományos és újszerű rendezvények is lesznek, színházi előadások, komolyzenei hangversenyek, sportos rendezvények, tehát tényleg mindenki meg fogja találni a kedvére való szórakozást.

Fotó: önkormányzat

Előremutató koncepció

– Az elmúlt fél évszázad a város történetében három korszakra osztható. A ’70-es, ’80-as években egészen a rendszerváltásig rengeteg intézmény, lakótelep, létesítmény jött létre, de a gazdaságban jelentős változás nem volt. Aztán a rendszerváltásnak volt pozitív és negatív hozománya is, hiszen kialakult egy új önálló igazgatás, az önkormányzat, a helyi szereplők visszakapták azokat az önálló döntési jogokat, amikben a tanácsi rendszerben korlátozottak voltak, civil szervezetek, sportegyesületek alakultak. Beindult a civil élet, ugyanakkor gazdasági értelemben egy nagy törést hozott ez a 10-15 év. A fejlődés, ami végigment a ’70-es ’80-as években, megtorpant, a nagy állami vállalatok megszűntek, a privatizáció lassan indult el, nagy volt a munkanélküliség. Ez az időszak gazdasági, anyagi értelemben nehéz helyzetbe hozott egy kulturális kisvárost.

– Aztán a 2000-es évektől részben az uniós csatlakozás miatt, részben egy új, dinamizáló várospolitikának köszönhetően elindult a gazdaság élénkítése. Erős gazdaság nélkül nincs működő város, pénz nélkül sok mindenről lehet álmodni, de megvalósítani azért sokkal nehezebb. Én is ekkor kerültem ide, a városfejlesztéssel kezdtem el foglalkozni. Az első uniós pályázatból infrastrukturálisan fejlett ipari parkot alakítottunk ki. Óriási munka volt, kapcsolatokat építettünk ki itthon és külföldön is. Az első befektető viszonylag gyorsan letelepedett, utána kormányzati segítséggel, hiszen akkor éppen volt egy pénzügyminiszterünk, ezt soha nem szabad elhallgatni, jött egy nagy befektető, a Coloplast, majd folyamatosan új vállalatok telepedtek le.

Prosperáló gazdaság

– Igyekeztünk mindig profin kezelni a befektetői tárgyalásokat, időben, pontosan és az ígéreteket betartva kommunikáltunk. Ha valamit nem tudtunk teljesíteni, azt megmondtuk, ha valami kockázatos, azt jeleztük, ha valamiről tudtuk, hogy nem fog működni, akkor nem erőltettük csak azért, hogy az is meglegyen. Mára már jól működő gazdaságunk van, de nem szeretnénk megállni, mert ez egy örök verseny. Ma a kulcskérdés alapvetően az, és erre fókuszálunk, hogy olyan fejlesztések jöjjenek létre a meglévő cégeknél vagy az új befektetőknél, amelyek segítségével magasabb munkabért tudnak fizetni. Fejlett technológiát szeretnénk a városba, mert a megélhetés szempontjából az itt élők számára ez lehet hosszú távon a letelepedés kulcsa. Az elsődleges szempontunk a jelenre és a jövőre az, hogy a lakhatást, megélhetést, kikapcsolódást biztosítani tudjuk a leendő és a mostani lakóknak is. Egy város fejlődése, az előrelépés nem megy akkor, hogyha csak egy-egy területre fókuszálunk. Nyírbátorban a gazdaság jól működik, nyilván figyelmet fordítunk rá, de ez egy guruló szekér, amit folyamatosan húzni kell.

Fotó: önkormányzat

– Amire még fókuszálunk és nagyon sok fejlesztést indítunk el, az a lakhatás kérdése. Egyrészt gondoskodni kell a fiatalokról, különböző támogatásokat adunk, bővítjük a lakóparkunkat, dolgozói albérleteket építünk, és még számtalan ilyen fejlesztés van folyamatban. Másrészt gondoskodunk az idősekről is, gyönyörű zöld környezetben, 21. századi szolgáltatással ellátott, de még megfizethető lakóparkot szeretnénk létrehozni a számukra. A másik nagy terület, amire nem jut elég fókusz, az a kikapcsolódás. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége nemcsak sportolni, hanem szórakozni, kikapcsolódni is. Hiszen a fizikai egészség mellett alapvető, hogy mentálisan, lelkileg is jól érezze magát mindenki, legyen idő és lehetőség a pihenésre is. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, egyre több a biztató jel, és én annak örülnék, ha minden nyírbátori kiszakadna az otthonából és különböző programokba bekapcsolódna. Ebben a civil szervezetek, sportegyesületek, nyugdíjasklubok, kulturális egyesületek sokat segítenek a városnak. Úgy szeretnénk szimbiózisban működtetni ezeket a területeket, hogy tényleg azt érezzék az itt élők, hogy ez számukra egy biztos és élvezhető életet nyújtó város. Mi azért dolgozunk, hogy minél több ember legyen nyírbátori.

setany - Gyönyörű lesz a bővülő sétány

azaria - Óriási tömeget mozgatnak meg a rendezvények

díjak - A város elismerései

Fotók: önkormányzat