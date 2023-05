Ameddig csak kell, marad a segítség

Többnapos látogatásuk során a türk delegáció tagjai egyeztetnek többek között Sulyok Tamással, az Alkotmánybíróság elnökével; Sztáray Péterrel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkárával, a rendőrség és a büntetés-végrehajtás vezetőivel.

Az első magyarországi TÜRKOMB-találkozó keretében hazánkba érkezett Şeref Malkoç török vezető ombudsman és Sadettin Kalkan török területi közigazgatásért felelős ombudsman, valamint Sabina Aliyeva azeri, Feruza Eshmatova üzbég ombudsman és Alua Nadirkulova, a kazah ombudsmani intézmény hivatalvezetője.

Szakmai egyeztetések

A türk államok ombudsmanjait tömörítő szövetség delegációja szakmai megbeszélést folytatott dr. Tóth Tamás bv. altábornaggyal, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával, továbbá Farkas József rendőr dandártábornokkal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye rendőrfőkapitányával.

Dr. Kozma Ákos elmondta azt is, a határátkelőhelyen a delegáció tagjai behatóan megismerhetik azt a segítő munkát, amit a háború elől menekülőkért végeznek a hivatal és az egyéb szervezetek munkatársai.

– A segítő ponton egy ombudsmani irodát is létrehoztunk, továbbá a záhonyi vasútállomáson is működik egy azért, hogy támogathassuk a hozzánk érkező menekülteket. Úgy vélem, a mai napig nagy szükség van a segítségre, jó döntés volt létrehozni a különféle központokat. Sokan traumatizált állapotban, papírok nélkül érkeznek, így a materiális támogatás mellett a jogi tanácsokra is szükség van. Nehéz megmondani, a több mint egy év alatt hány embernek nyújtottunk segítő kezet. A már felsoroltak mellett különféle szórólapokat is készítettünk az alapvető információkkal, angol, ukrán és magyar nyelven, melyeket minden menekült megkap, továbbá a hivatalunk weboldalán is folyamatosan frissülő információkat találhatnak érdeklődők – tudatta dr. Kozma Ákos, majd hangsúlyozta: minden egyes támogató szolgáltatást megtartanak addig, ameddig a háborús helyzet azt indokolja.

Az első látogatás

– A Türk Államok Ombudsmanjainak Szövetsége delegációja most először tesz hivatalos látogatást hazánkban. Az a célunk, hogy az általunk az elmúlt években az alapjogvédelem különböző területein szerzett tapasztalatokat, jógyakorlatokat megosszuk a türk kollégáinkkal. Igaz ez az általános ombudsmani jogvédelem kérdéseire éppúgy, mint az egyes speciális fókuszú alapjogvédelmi területeinkre is, amelyek között kiemelt jelentőséggel bírnak a rendőrségi panaszok, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdések, a fogyatékosságügy vagy akár a gyermekvédelem alapjogi aspektusai. Azt gondolom, nekünk is szükségünk van az ő tudásukra – zárta gondolatait az alapvető jogok biztosa.

A program azonban nem ért véget a delegáció vármegyei látogatásával. A következő napokban a TÜRKOMB küldöttségének tagjai és dr. Kozma Ákos emlékfát ültetnek a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén a szervezet első magyarországi találkozója alkalmából, valamint megtekintik a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetet.

A többnapos programot a Türk Államok Ombudsmanjainak Szövetsége budapesti Nemzetközi Konferenciája zárja.

MI