A 92 éves Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató eddig soha nem látott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mesegyűjtéseit adták ki. A néprajzkutató ezen két kötettel állít emléket egykori segítőjének és pályatársának, a mesekutató Kovács Ágnesnek.

A mesekötetekben a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumából olyan 1955 és 1961 közötti időből származó meséket publikáltak, melyeket a gyűjtők Tyukodon még a hagyományos meselkalmak közben rögzítettek. A mesemondók abban az időszakban nem tollba mondták a néprajzkutatóknak meséiket, hanem azokat élő környezetben, a falusi mesemondásokkor magnetofonnal rögzítették - írták.

A településen a mesélés akkor még eredeti, közösségi funkciójában élt, esténként rendszeresen hangoztak el mesék. A Tyukodi népmesék csaknem hetven évvel az első néprajzi gyűjtés után jelent meg.

Tóth Gábor, a mesekötetek egyik szerkesztője az MTI-nek elmondta: az 1955-ben megkezdődött gyűjtésben használt magnószalagok szerencsés körülmények között megmaradtak.

A község paraszti életében az 1960-as évekig - a közös munkaalkalmak meglétéig - nagy szerepe volt a közösségi mesemondásnak, a település kosárkötői, egykori cselédek és parasztemberek gazdag mesekincsét most először publikálták - fűzte hozzá.

A kötetben jelentős szerepet kapnak a felnőtteknek szóló mesék is, így számos pajzán mesét és trufát, azaz tréfabeszédet is megismerhetnek az olvasók. A Tyukodi népmesék olyan, mára már letűnt világot tár az olvasók szeme elé, amellyel megismerhető Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egykori népi élete és folklórkincse - jegyezte meg a szerkesztő.

Andrásfalvy Bertalan és Kovács Ágnes Tyukodi népmesék I-II. című köteteit június huszadikán mutatják be a Néprajzi Múzeumban. A kötetet Tompos Krisztina és Tóth Gábor szerkesztette, Benedek Katalin lektorálta, kiadta az Antológia Kiadó és Nyomda Kft.

