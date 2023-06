Tíz éve töretlen sikerrel hirdeti meg a kormány a nyári diákmunkaprogramot; az idén 3,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak. A 2013 óta futó kezdeményezés elsősorban bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását, ami érdemben segíti elő a fiatalok munkatapasztalatának szerzését. A programba 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok jelentkezhetnek. A támogatásokat az önkormányzatok, valamint a mezőgazdaságban, turizmusban vagy vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként bruttó 222 300 forint vehető figyelembe, míg a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 174 000 forint, amelyek összege rövidebb munkaidejű foglalkoztatás esetén arányosan csökken.

Szabolcs-Szatmár-Bereg településein is népszerű a nyári diákmunka. Zajtán is hagyomány, hogy a nyári vakáció idején az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatnak középiskolásokat és egyetemistákat. – Ebben az esztendőben tizenkét diák jelentkezett nyári munkára, azonban csak kilenc fő foglalkoztatására kaptunk keretet – mondta el szerkesztőségünk érdeklődésére Kosztya Zoltán, Zajta polgármestere.

– Mivel mindenkinek meg akartuk adni a lehetőséget, úgy döntöttünk, hogy nem napi 6 órában, hanem 4 órában foglalkoztatjuk őket, így júliusban és augusztusban is 6-6 diák dolgozhat nálunk. Hogy kit hol helyezünk el, az attól is függ, milyen iskolában tanul, milyen szakmát végez. Aki óvónőképzőben tanul vagy gyógypedagógus szeretne lenni, az óvodában segít majd az óvónőknek. Aki bolti eladónak készül, az önkormányzati boltban szerezhet gyakorlati tapasztalatokat. Lesznek olyan diákok, akik a település szépítésében vesznek részt. Tavaly is lefestették az óvoda, a temető és az idősek otthona fakerítését, valamint a fából készült buszvárót és a kispiacot. A diákok reggel a hivatalban aláírják a jelenléti ívet, a munka végén pedig szintén igazolják, hogy eltávoztak, vagyis azt követően már nem az önkormányzaté a felelősség – tette hozzá a község vezetője.

Közösségben jobb dolgozni

A nyírjákói önkormányzatnál eddig hét fiatal jelentkezett a nyári foglalkoztatásra. – Igyekszünk úgy megosztani a munkát, hogy a fiúk a közterületeken karbantartást végeznek, a lányok pedig a virágokat és a parkokat gondozzák – tudtuk meg Sipos Miklóstól, a település polgármesterétől. – A Start közfoglalkoztatási program keretében kézműves termékeket is készítünk, abban a munkában is részt vehetnek. A tapasztalataink szerint a fiatalok szeretnek együtt lenni, hiszen közösségben jobb a hangulat, hatékonyabb a munka, ezért igyekszünk olyan feladatokat adni, hogy együtt lehessenek. Minden évben augusztus első szombatján rendezzük meg a dinnyefesztivált, a diákmunkásaink sokat segítenek a szervezésben s a program megrendezésében. A nyári diákmunka mind a két fél számára előnyös: az önkormányzat szerény befektetéssel munkát ad a fiataloknak, ezáltal a község szépül, a fiatalok pedig anyagi forráshoz jutnak – értékelte röviden a programot Sipos Miklós.

Visszatérő fiatalok

– Minden évben élünk ezzel a lehetőséggel, természetesen az idén is foglalkoztatunk majd helyi fiatalokat – tudtuk meg Filep Sándortól. Vásárosnamény polgármestere kifejtette: akárcsak tavaly, ezen a nyáron is több mint száz diák kap arra lehetőséget, hogy az önkormányzatnál, annak intézményeinél dolgozzanak. – Mindig vannak új jelentkezők, de a nagy többség visszatérő diákmunkásunk. A tapasztalatszerzés szempontjából fontosak ezek a munkák, nemcsak a diákoknak, hanem a kollégáim is látják, ki az, aki szeret dolgozni, szorgalmas, azt mi is megjegyezzük – mondta a városvezető, aki hangsúlyozta: fontos, hogy a napi négyórás munkaidőben értelmes munkát adjanak a diákoknak. – Kiemelt feladatuk, hogy a fiatalok helyben maradjanak. Több olyan programot is indítottunk és megvalósítottunk, ami kimondottan a fiatalok letelepedését segítette. Azt látjuk, hogy akik a nyári szünetben munkalehetőséget kapnak, rájönnek, hogy itt is lehet építeni a jövőt. Sok olyan dolgozónk van, aki annak idején diákmunkásunk volt, befejezve a tanulmányaikat pedig itthon találtak munkát – mutatott rá a hosszú távú eredményekre Filep Sándor.

A felújításokat segítik

A rakamazi önkormányzatnál eddig 8 fiatal jelentkezését regisztrálták. – Középiskolások és egyetemi hallgatók is szeretnének dolgozni nyáron. A fiatalok maguk döntik el, hogy számukra melyik időpont a legmegfelelőbb – kaptuk a tájékoztatást Bodnár Lászlótól, Rakamaz polgármesterétől. Elsősorban a közterületek, játszóterek felújításában – padok, játékok festésében – számítunk rájuk, de lesz olyan diák is, aki a turisztikai látogatóközpont munkájában vesz részt. Az óvodában is szoktak segíteni fiatalok, de most a gyermek- intézményt szeretnénk felújítani, ezért inkább a visszapakolásban számítunk majd a segítségükre. Több fiatal már visszatérő diákmunkás, így számukra nem ismeretlen, milyen tennivaló is vár reájuk – tette hozzá Bodnár László.

Munka a medenceparton

A Sóstó Parkfürdő területén működő Grill terasz nyári diákmunkásokat keres: két vállalkozó kedvű fiatalnak tudnak konyhai kisegítő munkát biztosítani júliusban és augusztusban. Az üzemeltetőtől, Bodnár Róberttől megtudtuk, sikeresen pályáztak a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának pályázatán, így bértámogatást kapnak a diákmunkások foglalkoztatására. – Kilenc éve üzemeltetjük a teraszt az ötvenméteres úszómedence mellett, és minden évben foglalkoztatunk diákokat – árulta el Bodnár Róbert, aki hozzátette, a strandolók szeretik a krumplilángosukat, a hekket, de a grillezett húsaik is népszerűek.