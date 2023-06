A nyár immár nem csak üzeni, hogy közeleg, hanem meg is érkezett, így a hőmérséklet emelkedésével egyre többen keresnek majd felfrissülést egy hűs medencében. Ezt Csengerben is megtehetik, hiszen ismét kitárta kapuit a város szabadtéri uszodája, aminek Dorka is kifejezetten örül. Szerdán másodfokú hőségriadó lépett életbe az országban, erre is ügyelni kell.