Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő Klebersberg Kunotól idézett, miszerint események nélkül nem lehet élni, illúzióban viszont nem szabad. Azért ezzel a gondolattal kezdte a beszédét, mert a parlamentben reggelig vitáztak az oktatási törvényről a kormánypárt és az ellenzék, az országnak az a része, amelyik normálisan akarnak előre haladni, és amelyik illúziókban él. - Milyen érdekes, hogy a vita során azt vágták a fejünkhöz, hogy 45 előtti oktatási rendszert szeretnénk az országban. Pont Klebersberg Kunóról kell tudni azt, hogy trianon után a magyar oktatásügyet taplra állította, a falusi iskolákat megszervezte. A vidéken élők sokat köszönhetnek neki. Majd arról beszélt, hogy milyen jó olyan választókerület képviselője lenni, ami a Rákóczi szabadságharc bölcsője is volt többek között. A szabadságharc üzenete, az istennel a hazáért, a szabadságért olyan üzenetű ami mindannyiunk számára egy lelki kapaszkodót tud nyújtani.

A Tarpai Szilvás Cseppek kifejlesztője, megalkotója Mákos Árpád mutatta be azt az esszenciát, amit minden tarpai lakos az önkormányzatnak is köszönhetően megkap. A természetgyógyász, fitoterapeuta elmondta, hogy kétféle képen lehet védekezni a negatív környezeti hatásokkal szembe. - Az egyik, amikor gyógynövény kivonatokat fogyasztva a szerveink működnek jobban, és így az öngyógyító mechanizmusokat serkenti. Azt a bizonyos egyensúlyi helyzetet, ami ha nem áll fenn, előtörnek a betegségek. Minél hosszabban tartó minőségi életet szeretne élni mindenki, ehhez ez az esszencia hozzájárul, amiben benne vannak azok a kivonatok, amelyek a szerveket, szervrendszereket késztetik jobb működésre. A másik védekezési forma pedig az életmód, és ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok bevitele. Ebben a cseppekben mind a kettő benne van, és felsorolta azokat a hatóanyagokat, gyógynövényeket, amelyeket tartalmaz az esszencia, amelyek például segítik a sejtmegújító folyamatokat is. Reméli hogy Tarpa jó hírét fogja vinni ez a termék is, és sok helyinek segíti az egészségmegőrzését.