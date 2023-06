– Először Békés, Tolna és Baranya vármegyék térségéből kerül a dinnye a fogyasztókhoz, ezután következik a hevesi régió, majd júliustól Szabolcs-Szatmár-Bereg – mondta lapunknak Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint ha kedvezően alakul az időjárás, szeptember közepéig-végéig elérhető lesz a magyar dinnye.

Változott a helyzet

Az elmúlt években jelentősen megváltozott a dinnyetermesztés helyzete. Míg korábban a konzervatív technológián volt a hangsúly, mára körülbelül feleakkora területen, ám hasonló mennyiségben termesztenek dinnyét Magyarországon. – Az idén a tavalyihoz képest országszerte, és vármegyénkben is nőtt a termőterület, a tavalyi 2600-hoz képest 2900 hektáron termesztenek dinnyét hazánkban. A szakemberek az idén mintegy 140-160 ezer tonna termésre számítanak, amiből mintegy 15 ezer a sárgadinnye, a többi pedig görögdinnye. A mennyiség változhat az időjárás függvényében, de minden körülmény adott ahhoz, hogy minőségi, ízletes termés legyen az idei – fogalmazott a kamara vezetője.

– A magyar dinnyetermesztők az elmúlt években sokat veszítettek exportpiacaikból, melyeket spanyolok, olaszok és görögök szereztek meg. Ez is arra ösztönözte a hazai, így a vármegyei gazdálkodókat is, hogy technológiában és fajtákban váltsanak. A korszerűsítés érdekében a kamara és a vetőmag-forgalmazó cégek tanulmányutakat szerveztek, ennek eredményeként észlelhető volt a hazai termőterület csökkenésének lassulása, a korszerűtlen dinnyefajták helyét pedig átvették az oltott és hibrid fajták, melyek aránya mára elérte a teljes dinnye-termőterület 95 százalékát. Megjelent a fólia alatti termelés is, amivel előrébb hozható a szezonkezdet. A görögdinnye-termesztésünk 2-3 százaléka, míg a sárgadinnye-termesztés több mint ötöde már fóliás termelésből származik. Összességében elmondható, hogy a termelés hatékonyabb lett, betegség-ellenállóbb fajták vették át a régiek helyét. A termésátlagok, a termésbiztonság növekedett, ugyanakkor a megszokott, finom íz megmaradt, sőt, jobb lett a minőség – összegzett Rácz Imre.

A dinnye számokban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságától megtudtuk, az idén Szabolcs-Szatmár-Beregben 801 hektáron termesztenek dinnyét a gazdák, ebből 580 a görög, 75 hektár a sárgadinnye, 142 hektár a tökre oltott görög-, míg 4 hektár a tökre oltott sárgadinnye. Ha a vármegyei megoszlást nézzük, kiderül: a nagykállói járásban 447 hektáron, a nyírbátoriban 146 hektáron, míg a nyíregyháziban 121 hektáron termesztenek dinnyét a gazdálkodók. Ebből a szempontból a legkevésbé frekventált terület a fehérgyarmati (7 hektár) és a vásárosnaményi járás (1 hektár).

TG