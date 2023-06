Sajnos nyaranta gyakran számolunk be arról, hogy állatot, sőt olykor még gyermeket is a tűző napon leparkolt járműben hagynak és sokszor tragédiával végződik a történet. Az állattartók, a szülők szinte mindig ugyanazt mondják utána, hogy csak egy percre ugrottam be, nem gondoltam, hogy baj lehet belőle. Azonban az elmúlt és még bőven előttünk álló meleg, nyári napokban ennél hétköznapibb helyzetekben is veszélynek vannak kitéve négylábú kedvenceink. Sajnos már áldozata is van a néhány napos kánikulának, két budapesti család kutyája hőgutát kapott, csak az egyiküket tudták megmenteni az orvosok.

Jóindulatú játéknak indult

Miután a szünidő kezdetét vette sok családban a gyermekek maradnak otthon a házi kedvencekkel, így történt ez egy XVIII. és XIX. kerületi családban is, amiről a Összefogás a szánhúzó kutyákért Alapítvány Facebook oldalán adtak hírt:

A gyerekek otthon voltak a kutyával, míg a szülők napközben dolgozni mentek. A gyerekek a kutyával játszottak. Az egyik családnál kint a kertben, a másik családnál kimentek a futtatóba. A kutyák örömmel szaladgáltak a gyerekekkel.

Később kifejtik a posztban, hogy a boldogan induló kutyás pillanatok után a rémálom következett, hiszen mindkét eb elfeküdt, a lihegésük fulladozássá változott és az ijedtséget csak fokozta, hogy nem volt felnőtt, akihez a srácok fordulhattak volna, aki segíthetett volna ebben a helyzetben.

"A kutyák mindkét esetben túlmelegedtek, hőgutát kaptak. A futtatós kutyánál egy szomszéd időben cselekedett, a kutyát sikerült visszahűteni, túlélte a gyerekek jóindulatú, de felelőtlen játékát. A másik kutya nem volt ilyen szerencsés, 42.5 fokra melegedett, hiába történt orvosi beavatkozás, a kutya aznap estére pár óra leforgása alatt meghalt."

- fejtik ki a posztban, ahol arról is írnak, hogy hogyan is lehet a hőgutától megkímélni az ebeket:

A kutyákkal nyáron kizárólag napnyugta után szabad sétálni, hőség esetén a futás, labdázás, heves játék napnyugta után is szigorúan tilos!

Forrás: ripost.hu

Így mentheted meg a kutyádat

Az alapítvány azt kéri a szülőktől, hogy világosítsák fel a kánikula állatokra gyakorolt veszélyeire gyermekeiket, különösen arra, hogy a nyári melegben még árnyékban sem játszanak a kutyákkal! Emellett azt is kifejtik, hogy az aszfalt annyira képes felforrósodni, hogy sétálni sem szabad ilyenkor az ebbel!

Figyeljenek a részletekre, és vigyázzanak a gyerekekre és a kutyákra! A gyerekek azt a traumát, hogy a kis kedvencük miattuk lesz nagyon beteg, vagy akár meg is hal, nagyon nehezen dolgozzák fel!, ha egyáltalán feldolgozzák valamikor!

- írják a posztban, majd jó tanácsként elmondják, hogy hőguta gyanúja esetén a kutyát hideg vizes lepedőbe tekerve azonnal orvoshoz kell vinni!

Forrás: ripost.hu