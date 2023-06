Születésnapi ünnepségnek és vármegyei vadásznapnak adott otthont az elmúlt szombaton az ibrányi városliget. A település harminc évvel ezelőtt nyerte el a városi rangot, s ezt az évfordulót kötötték össze a vadásznappal. A helyi önkormányzat és a vármegyei vadászkamara nem először rendezett közös programot, négy évvel ezelőtt, 2019-ben már szerveztek a vadászok és a civil lakosság számára randevút ebben a hangulatos környezetben.

A megnyitóra érkezett érdeklődők először a vármegyei vadászkamara fúvósegyüttesének zenéjében gyönyörködhettek. A vendégeket a szakmai érdekvédelmi szervezet titkára, Fazekas Gergely köszöntötte. A felvezető muzsikára utalva annak az örömének adott hangot, hogy immár négytagú a fúvósegyüttes, így most már részt vehet országos versenyeken is, ahonnan remélhetőleg szép eredményekkel térhetnek majd haza a zenészek.

Etikai szabályok

A vadászok számára fontosak a hagyományok, ezért a vadásznap nyitányaként a résztvevők megismerkedhettek azzal, hogyan is készül el egy teríték. A vad ravatalának etikai szabályait Fazekas Gergely ismertette, miközben két vadász a gyakorlatban is elkészítette a terítéket. – A vad méltó társa az embernek, halálában is illik megadni a számára a tisztességet. Ezért készül minden vadászat után teríték, amelynek szigorú szabályai vannak – magyarázta a szakember. – Fontos, hogy a teríték helyszíne tiszta legyen, fű vagy valamilyen növény borítsa azt a területet. A vadat a jobb oldalára fektetjük, a szíve így felül van, könnyebben távozik a lelke. A terítéket vadvirággal, lombos ággal illik körbekeríteni. Ahol a lövedék eltalálta, oda sebtöretet teszünk, a vad szájába is teszünk füvet, egy kis ágat falevéllel, ami az utolsó falatot szimbolizálja, vagyis felkészítjük a vadat a túlvilági életre. A vadász pedig a kalapjára kap egy töretet az elejtett vad vérével, ezt az „örömzöldet” legalább estig illik viselni. Ez tulajdonképpen azt jelzi, hogy sikeres volt a vadászat. Minden elejtett vadnak van szignálja – tette hozzá Fazekas Gergely, s felcsendült a terítéken az őzbakszignál, majd a kamara fúvósegyüttese eljátszotta a vadászhimnuszt is.

Festői helyszínen

A házigazda önkormányzat nevében Trencsényi Imre polgármester mondta el köszöntőgondolatait. Kiemelte, hogy Ibrány harminc éve város, tíz éve pedig járási székhely is.

– Büszkék vagyunk ezekre a tényekre, a város vezetősége sokat dolgozott ezekért a címekért. Éltünk a lehetőségekkel, a megkapott bizalommal, s mindennek köszönhetően sokat fejlődött a város, és ezért dolgozunk tovább a jövőben is. Sok programot szervezünk a jubileumok alkalmából, már most hadd utaljak az augusztusban rendezendő főzőversenyre és Edda-koncertre. 2019 után újra a házigazdái vagyunk a vármegyei vadásznapnak, úgy gondolom, a festői városliget megfelelő helyszín ahhoz, hogy minden korosztály megtalálja a neki szóló programokat – jelentette ki többek között a település vezetője, aki bemutatta röviden a szervezésben szintén részt vevő helyi Nimród 96 Vadásztársaságot, ami 12 ezer hektár területen folytat vadgazdálkodást.

Fotó: MML



A vármegyei vadásznapot dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója nyitotta meg. – Most nemcsak Ibrány városa ünnepli a születésnapját, de a hétvégén gyermeknap és pünkösd is van. Pünkösdkor kiteljesedik a szív. A vadászok jól ismerik ezt az érzést, több formában is megélik, s a tisztelet jeléül fejet hajtanak a vad előtt – hangsúlyozta a főigazgató, aki azt is elárulta hallva a közelből a kovácsmesterek munkáját, hogy a vadászat mellett egyre többet foglalkozik hobbiként a fém megmunkálásával is.

Szegedi Tibor, a helyi Nimród 96 Vadásztársaság elnöke is szólt a helyi vadászokat összefogó civil szervezetről, majd a főzőversennyel kapcsolatban mondott információkat.

Érték, hagyomány, kultúra

Mindezek után kitüntetéseket adtak át kiváló munkát végzett vadászoknak, majd felavatták az ifjú vadászokat is. Az avatás előtt Fazekas Gergely titkár fogalmazta meg gondolatait:

– A sikeres vadászvizsga után lettek tagjai a vadásztársadalomnak a most esküt tevő vadászok. Magunk közé fogadjuk, illetve felavatjuk őket. Avatásban még lesz részük bőven, hiszen mindegyik vadfaj első példányának elejtésekor az adott faj vadászai lesznek. A vadászember mindig EMBER marad, így nagybetűvel, és úriember a viselkedését tekintve. A vadász életről-halálról dönt, fontos, hogy mindenki előtt példakép legyen.

Siker, kudarc, könny és mosoly

A vadászeskü szövegét az ibrányi Paczári Béla mondta el, de a ceremónia előtt köszöntötte a vendégeket és az avatandó vadásztársakat is.

– Rögös út vezetett idáig. Siker, kudarc, könny és mosoly váltogatta egymást életünkben, és barátságok is köttettek. Vadásszá avatnak bennünket hamarosan, s abban mindnyájan közösek vagyunk, hogy a vadászat számunkra érték, hagyomány, kultúra. Mi is a vadászok nagy társadalmához tartozunk immár, a hagyományokat ápolni erkölcsi kötelességünk a legjobb tudásunk szerint. A vadászat cselekedet és stílus, ezek alapján jellemeznek bennünket. Az erdőt, a vadat az unokáinktól kaptuk kölcsön, s ezért a természetet óvnunk, ápolnunk, védenünk kell – hívta fel a figyelmet Paczári Béla. Az eskü szövegének elmondása után a felavatott vadászok átvehették az oklevelüket, valamint a vármegyei vadászkamara ajándékát: egy ezüst kalaptűt.

A megnyitó további részében kihirdették egy rajzpályázat eredményét, majd különböző bemutatókat láthattak az érdeklődők.

MML



Fotók: M. Magyar László

A Vadászkamara elismerései: Emlékkupa: Nimród Vadásztársaság, Gávavencsellő.

Hubertus-kereszt bronz fokozata: Vincze István (Nyírmihálydi Vadásztársaság), Spisák Sándor (Újfehértói Vadásztársaság).

Hubertus-kereszt ezüst fokozata: Bodnár József (Nyírmihálydi Vadásztársaság), Gégény Géza (Tiszamenti Vadásztársaság, Tiszatelek), Gombos Mihály (Nimród Vadásztársaság, Tiszalök), Máté János (Nimród Vadásztársaság, Tiszalök).

Hubertus-kereszt arany fokozata: Mezei János (Báthori Vadásztársaság, Nyírbátor), Sipos Levente (Táncsics Vadásztársaság, Buj), Zsanda Zsolt (Petőfi Vadásztársaság, Tiszakanyár).Nimród-érem: Juhász Péter (Kossuth Vadásztársaság, Tuzsér), Róka Bence (Szikra Vadásztársaság, Tiszavasvári).

Vadászkamara érdemérme: Buda Zoltán (Haladás Vadásztársaság, Rohod).