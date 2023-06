"A legtöbben hétköznapi fagylaltfogyasztóként az ár alapján tudjuk belőni, hogy mennyire minőségi egy termék, ez valóban mérvadó?" - kérdeztem Tamástól.

Sokat elárul az ára, ami olcsóbb egy minőségi terméknél, de mégis drágább, hiszen silány anyagokból készül, amin viszont nagy a nyereség, szóval mégsem olyan kedvező, mint gondolnánk

– kezdte mondandóját a cukrászmester, aki elmondta, hogy beszédes egy fagylaltot áruló hely külseje is, hiszen ha csak egy pultot látunk, amely mögött nincs cukrászda, joggal kérdezhetjük, hogy hogyan kerül oda fagylalt, és mióta van ott. Emellett arról is beszélt a szakember, hogy a pultra is érdemes pár pillantást vetni, hogy mennyire tiszta, igényes.

Forrás: ripost.hu

A többszörös díjnyertes fagylaltkészítő hangsúlyozta, hogy a termékek pultban való kinézetéből is sok információt vonhatunk le:

Amikor feltűnő, rikító színeket látunk, mindezt óriási, mondhatni kolosszálisan nagyra szedve a pultban, kezdjünk gyanakodni. A feltűnő szín mesterséges színezőket sejtet, az eltúlzott felszedés, ami nap végéig is kitart a pultban, adalékanyagokat, állománynövelőket jelent. Ha ezeket megkóstoljuk, egyből érződik, hogy feltapad az ember szájára, aminek a fagylaltnál nem szabadna megtörténnie

- fejtette ki az Amaretto Fagyizó cukrászmestere, aki arról is beszélt, hogy a fagylalt állaga is mérvadó, hiszen ha jégdarabokat látunk benne, illetve egyből elolvad, vagy éppen alig akar olvadni, akkor se számítsunk minőségi termékre.

Varga Tamás meglátása szerint a magyar emberek egyre inkább tudatosan keresik a minőségi fagylaltokat, fontossá vált nekik, hogy egyszerre esztétikai és ízélményt is kapjanak.

Aki fagylaltot árul, csak úgy maradhat ezen a pályán, ha hosszútávon és jó minőségben gondolkodik. Egy vevő joggal várja el, hogy az epresnek írt fagylalt eperből legyen és egyre többen tudják azt, hogy bizony a minőséget meg kell fizetni, de abban nem fog csalódni, és mindig azt fogja kapni, amikor az adott helyre visszatér

- összegezte a cukrászmester.

