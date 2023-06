Sok-sok ajándékkal tért haza a Vatikánba Ferenc pápa az áprilisi magyarországi látogatásáról. A szeretetet kifejező kis meglepetések között volt egy olyan emléktárgy is, ami folyékony üvegből Nyíregyházán készült.

Visszapörgette az időt

– A Szentatya látogatása előtt pár héttel véletlenül találkoztam Budapesten egy baráti társaságban Josefa asszonnyal, aki Ferenc atyának szokott főzni, amikor Magyarországra látogat. A beszélgetés során szóba került, hogy valamilyen felejthetetlen, igazán személyre szóló ajándékot szeretne majd adni a pápának, s amikor meghallotta, hogy mi folyékony üvegből készítünk egyedi tárgyakat, megkért bennünket egy ilyen elkészítésére – elevenítette fel az előzményeket Vasvári Zoltán, a nyíregyházi Uniqueglass ügyvezetője. (A szerkesztőségünkben tett látogatása után már indult is az ország másik részébe, ugyanis a Tour de Hongrie szakaszgyőztesei is a cége által készített szakaszdíjakat kapják már évek óta.)

– Josefa asszony gondolkodni kezdett, mi lehet az a személyes dolog, ami meg tudná hatni az egyházfőt. Visszapörgette az időt, Ferenc pápa múltját, s akkor már nem is volt kérdés, hogy Buenos Airesben található Basilica de San Jose de Florest formázzuk meg élethűen, ahol pápa a papi pályáját megkezdte. Igaz, akkor még fogalmam sem volt arról, hogy néz ki a bazilika, de azonnal rávágtam, hogy természetesen meg tudjuk csinálni – ismerve barátomat, az üvegszobrász mesterem, Tóth Tamás ügyességét és szakértelmét.

Műhold és digitális térkép

– Azt kérte még Josefa asszony, az ajándéktárgy ne legyen túl nagy és ne legyen súlyos. Mutattam fényképen, hogy nekünk van egy 15x15 centiméteres alapunk, azon ki tudjuk munkálni a templomot úgy, hogy visszaadhassuk az épület részletgazdagságát.

– Azt hittem, hogy megnyugodhatok, de Josefa asszony közölte, hogy az ajándékra nem sok időnk van, mert a közvetlen személyzet tagjainak, akik a pápa közelében vannak, öt-hat nappal korábban be kell költözniük a budapesti Vatikáni Nagykövetség épületébe, s addigra készen kell lennie, mert utána ők már nem járkálhatnak ki-be, s addig ott tartózkodnak, amíg a pápa vissza nem utazik a Vatikánba. Éjt nappallá téve elkezdtünk dolgozni. Először is van egy kutatómunka, megnéztük műholdról és digitális térképről a templom környezetét, felülnézetét, rajzolgattunk, tervezgettünk. Aztán nekiláttunk a megvalósításnak, de közben dolgoznunk kellett a Tour de Hongrie öt szakaszgyőztesének a díján is, amiket a rajt- és célvárosok motívumával díszítettünk.

„Megkönyörült és kiválasztotta”

– A pápa ajándékánál arra gondoltunk, hogy csak kellene rá egy felirat is. Végül a korábban választott és megőrzött jelmondata, a ,,Miserando atque eligendo”, azaz ,,megkönyörült és kiválasztotta” szavak kerültek rá latinul – folytatta Vasvári Zoltán. – Úgy tűnt, már minden rendben van, csakhogy akkor felvetődött az a kérdés, hogyan csomagoljam be az ajándékot. Úgy döntöttem, beletesszük a saját díszdobozunkba, hiszen azt eleve az ajándékok számára alakítottuk ki belül biztonságos merevítéssel. Igen ám, csak van rajta egy motívum kettős jelentéssel: a motívumunk egy afrikai kudu feje, a belső részén a negatívja azonban egy pálinkás pohár. Mindezt első ránézésre nem mindenki veszi észre. Úgy gondoltam, a biztonságos szállítás érdekében e doboz mellett maradok. Becsomagoltam, elvittem Budapestre, átadtam a barátomnak, s ő adta tovább Josefa asszonynak. Kértem, mindenről tájékoztassanak, mert szeretném nyomon követni az ajándék sorsát. Mint megtudtam, az ajándék tetszett Josefának, csakhogy másnap jött az üzenetet, hogy a dobozon lévő motívum nem egyeztethető össze a vatikáni nézetekkel. Josefa rugalmasan azt mondta, kiveszi a dobozból és úgy viszi be az ajándékot. Bár csiszolt az üveglap, de mégis van egy kis éle, ezért balesetveszélyesnek minősítették, vagyis a szigorúan védett pápa kezébe nem adható így. A pápa korábban is személyesen köszönte meg mindig a segítőjüknek a szolgálatot, valamint kiemelten köszöntötte a szakácsnőjét is. Josefa számára elképzelhetetlen volt, hogy ne adjon egy személyes ajándékot a Szentatyának. Végül az ajándékot egy hagyományos celofánpapírba csomagolták be, és úgy tervezte átadni Josefa asszony. Ez a megoldás a fotó elkészítésének nem kedvezett túlságosan, de nem volt más lehetőség.

Bevitte magával a konyhába

– Kaptuk az üzenetet, hogy az ajándékokat egy közös asztalra kell majd kitennie a személyzetnek. Ennek a hírnek sem örültünk, hiszen akkor hogy lesz ez személyes ajándék. Josefa ismerte azonban Ferenc pápának azt a szokását, hogy látogatásainak alkalmával, annak végén mindig bemegy a konyhára, s megköszöni az ott dolgozók munkáját és az ellátást. Josefa asszony a közös asztalról elvette az ajándékát, s bevitte magával a konyhára, hiszen egy személyes ajándékot személyesen kell átadni, s különben is ő barátibb kapcsolatban van a pápával, mint a személyzet többi tagja.

Egy életre szóló élmény

– Bár Josefa perui, a pápa argentin, azonban mindketten spanyol anyanyelvűek, így jól el tudnak beszélgetni. Ferenc pápa megkérdezte a konyhában Josefától az ajándék átadásakor: – Hogy-hogy lehet kapni Magyarországon másolatot arról a templomról, ahová ő járt fiatalon és ahol elkezdte a papi karrierjét, s mindezt honnan tudták ebben az országban. Josefa elmondta neki, hogy ezt ő kérte egy üvegszobrásztól, hogy személyes ajándékként adhassa át. A pápa kiment a konyhából a sajtó elé lefotózkodni ezzel az ajándékkal, amit már a hivatalos fotósok készítettek. Nagyon jó érzés viszontlátni a Szentatyát a Nyíregyházán készült ajándéktárggyal, amitől nagyon meghatódott. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd Ferenc pápának készítünk ajándékot. Bár én nem voltam jelen az átadáskor, azonban számomra is egy életre szóló élmény a pápai ajándék – tette hozzá befejezésül Vasvári Zoltán.

M. Magyar László