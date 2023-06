Ünnepi istentiszteletet tartottak Nyíregyházán a Kálvin téri református templomban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, amely egyben a kárpátaljai származású reformátusok találkozója is volt. Korábban is, de az utóbbi egy évben számos családot fogadott be a belvárosi gyülekezet, akik a szomszédban dúló háború miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonukat.