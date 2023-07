Már csaknem 1500 település erősítette meg azt a békepárti határozatot, amelyet még márciusban fogadott el az Országgyűlés, az orosz–ukrán háború egyéves évfordulóját követően. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Szita Károly április végén elküldte a parlamenti határozatot minden magyarországi polgármesternek, arra kérve őket, terjesszék a közgyűlés, illetve képviselő-testület elé, tűzzék napirendre és fogadják el, ezzel is erősítve Magyarország békepárti álláspontját.

Az eltelt időben 1500 település csatlakozott, de vannak helyek, ahol eddig nem talált visszhangra a kezdeményezés. Ennek okait kutatva kereste meg szerkesztőségünk Nyírbátor városvezetését is, megkérdezve: napirenden tartja-e Nyírbátor képviselő-testülete ezt a javaslatot, terveznek-e tárgyalást és a döntést benne? Kérdéseinkre Máté Antal polgármestertől kaptunk választ, melyből kiderül: sem ő, sem más képviselő-testületi tag nem kezdeményezte a békés rendezést sürgető kérés napirendre vételét.

Nyírbátor nem tárgyalta

– Szita Károly békepárti határozatával kapcsolatos levelét megkaptuk, de a képviselő-testület nem tűzte napirendre, egyetlen képviselő sem indítványozta azt – tájékoztatott Máté Antal. Mint kifejtette: a város határozathozatal nélkül is elkötelezett a béke megteremtése mellett, de a képviselő-testület kizárólag olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek várospolitikai szempontból relevánsak.

– Nyírbátor az elmúlt években testvérvárosi kapcsolatain keresztül többféle módon igyekezett segíteni a háború elől menekülőket, és az Ukrajnában élő magyar honfitársainkat. Amennyiben bármely képviselő felveti az említett napirend tárgyalását, foglalkozni fog a testület a kéréssel – tette hozzá a polgármester.

A vármegye támogatja

Fotó: KM

Ezzel szemben már 1500 önkormányzat érezte úgy, hogy az összes lehetséges módon és fórumon fontos kiállni a háború azonnali és békés rendezése mellett. Ezt erősítette meg lapunknak Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is.

– Azonnali fegyverszünetre van szükség, mert minden egyes háborús nap újabb emberéleteket követel és tetézi a már amúgy is nyomasztó rombolást, pusztítást – reagált megkeresésünkre Seszták Oszkár. Rámutatott: az emberéletek megmentése a legfontosabb, de mellette a gazdasági károk is jelentősek, amelyek minden egyes önkormányzat működésében éreztetik a hatásukat, például az elszabadult energiaárakban, inflációban, az üzleti szféra bizonytalanságaiban. Mindez pedig az itt élők hétköznapjaiban is lecsapódik.

– A háború minden napja fokozza az értelmetlen veszteségeket, és ráadásul meggyőződésem szerint ennek a háborúnak ugyanaz lesz a vége, ha két év múlva fejeződik be, mint ha a tavaly megkezdett és eleinte biztató fegyverszüneti tárgyalások eredménnyel jártak volna. Minden józanul gondolkodó fájlalja az elveszített emberéleteket, a természeti és épített javak pusztulását, ezért kell közösen fellépni a gyors és békés rendezés mellett. A vármegyei közgyűlés ezt szem előtt tartva tárgyalta és nagy többséggel támogatta az Országgyűlés békepárti határozatát – emelte ki az ügyet övező erős szándékot Seszták Oszkár elnök.

KM