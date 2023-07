Forrás: ViharVonal Viharvadász Csapat

A Katasztrófavédelem vármegyei igazgatóságától kapott tájékoztatás szerint húsz esetben avatkoztak be a katasztrófavédelmi munkatársak a településen a viharos szél és az eső okozta károk miatt. A viharos erejű szél kéményeket döntött le, fákat csavart ki, illetve ágakat tört le. Néhány utcában az áramszolgáltatás is megszűnt a vihar miatt, de a szolgáltató azt ígérte, az esti órákra mindenhol visszaáll a szolgáltatás. Emberi sérülésről nem érkezett bejelentés. Vihar volt Jánkmajtison és Tunyogmatolcson is, ezen a két településen szerencsére kisebb károk keletkeztek, amiket a Katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek, helyreállítottak, illetve elhárítottak.