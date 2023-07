Egy települést népszerűsíteni sokféleképpen lehet. A legjobb ötletek azok, amelyek egy-egy város vagy falu sajátosságaira, földrajzi adottságaira vagy mezőgazdasági terményeire épülnek, hiszen azokra nem kell külön anyagiakat fordítani.

Főszerepben a helyi fellépők

A nyírjákói önkormányzat több éve foglalkozik dinnyetermesztéssel, s ez a közkedvelt gyümölcs adta az ötletet, hogy családi napot, fesztivált fűzzenek fel rá, amit minden év első augusztusi szombatján rendeznek meg. Az idén augusztus 5-én 14.30-kor kezdődik a programsorozat a község főterén. Először a tűzoltóság tart bemutatót, ami nem fejeződhet be habparti nélkül. A megnyitó gondolatok 17 órakor hangzanak el.

Az önkormányzat arra törekszik, hogy a helyi fiatalok és művészeti együttesek kapjanak ilyenkor fellépési lehetőséget, ezért a megnyitó után az óvodások előadását és az iskolások műsorát láthatják az érdeklődők. A jövőt jelentő ifjakat a Debreceni Citerazenekar követi, majd a szintén helyi Muskátli Hagyományőrző Egyesület összeállítása következik. A családi napra ellátogatókra 18 órától vár többek között arcfestés, csillámtetoválás, csokiszökőkút, lovasfogat. A színpadra 20 órakor lép műsorával a NyírjáCOOLtúra Művészeti Csoport.

Megvendégelik egymást

A település intézményei, egyesületei – többek között az óvoda és az iskola dolgozói, a Muskátli Hagyományőrző Egyesület tagjai, a Baromfi-Coop Kft. dolgozói – főznek is a családi napon, s egymást is megkínálják a finomságokból. Készül majd csülökpörkölt, lecsó és vadpörkölt is. Mint Sipos Miklós polgármester elmondta, a napokban lehullott jégeső sok kárt okozott a dinnyeföldön, de megnyugtatólag hozzátette azt is, reményeik szerint lesz elég gyümölcs a dinnyefesztiválra is.