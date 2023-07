Nemzetközi repülőnapot szervezett a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület és a Balkány Légisport Egyesület a Plangi repülőtéren. A rendezvény célja az volt, hogy kisrepülőgépeket vonjanak be a határon átnyúló közlekedésbe. A szervezők szeretnék elérni, hogy a nemzetközi légi közlekedés vérkeringésébe bekerüljenek azok az érdeklődő települések, amelyek kis repülőtereket alakítanak ki. Ennek nem pusztán stratégiai jelentősége van, hanem gazdasági előnyei is lehetnek. Kiváló példa erre a balkányi Plangi repülőtér, ami a repülés szerelmeseinek találkozóhelye, mindemellett a közösségépítésre is lehetőséget teremt. Szombaton első alkalommal nyitották meg a légteret a Romániából, a schengeni határon keresztül érkező kis repülőgépeknek. Plangár János, a repülőtér igazgatója, a Balkány Légisport Egyesület elnöke elmondta: szlovák és lengyel kisrepülőgépek is részt vettek a légibemutatón. Olyan különlegességeket lehetett látni, mint az Autogiro és a KAMOV 26 helikopter. Vadászpilóták élménybeszámolóit is hallhatták az érdeklődők, akikre élményrepülés is várt.