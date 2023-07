„Újabb híd a keleti és a nyugati gazdaság között, hogy az üdítőitalokat gyártó Hell Energy cégcsoport üzemet tervez építeni Azerbajdzsánban egy helyi beruházási alappal együttműködésben” jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bakuban. A delegáció tagja volt a fehérgyarmati dr. Tilki Attila, a magyar-azerbajdzsáni baráti tagozat vezetője, a Türk Államok szövetségében a Bölcsek Tanácsának tagja. A hazatérésük után összegezte a hasznos villámlátogatás tapasztalatait:

– Európa továbbra is súlyos energiaellátási válsággal néz szembe. Az elhibázott brüsszeli döntések sorozata miatt egekbe szöktek az árak, és sok esetben veszélybe került az ellátásbiztonság is. Mi mindent megteszünk azért, hogy minél több forrásból, minél több földgázt szerezzünk be, hogy garantáljuk hazánk energiaellátásának biztonságát. Ezért is fontos a magyar -azeri jó kapcsolat. Januárban Ilham Aliyev azeri elnök Magyarországra látogatott, ekkor kapcsolatainkat a kiemelt stratégiai partnerség szintjére emeltük.