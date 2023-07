Ebben az évben is megrendezik a máriapócsiak találkozóját július 22-én, szombaton. Papp Bertalan polgármester köszönti 10.30 órakor a találkozó résztvevőit, majd a vendégek megismerkedhetnek Oszlávszki József fotókiállításával, utána pedig megtekinthetik a város látványosságait. A közös ebéd a Pápa téren lesz 13 órától, délután pedig több együttes is szórakoztatja a találkozó résztvevőit: a Széltoló együttes, a Potyautasok, Bunyós Pityu. Bál is lesz 18 órától, zenél Varga Józsi és Sziszy.