Ha VIDOR, akkor limerick: most jön a kilencedik. Ennél persze viccesebb alkotásokat várunk az idei limerickíró bajnokságra, amit már kilencedik alkalommal hirdet meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház és lapunk, a Kelet-Magyarország. A kultúrabarátok jól tudják, hogy az elmúlt nyolc fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerickíró bajnokságnak: a viadalokon minden évben több száz pályamű versengett, a finálé pedig mindig a fesztivál egyik legmulatságosabb eseménye.

Zorba dalára táncoltak

A tavalyi döntőben Illyés Ákos, a Móricz Zsigmond Színház művésze, a limerick bajnokságok örökös ceremóniamestere összefoglalta a legelső verseny óta eltelt időszakot.

– Nagyon sok minden történt az elmúlt évek alatt: a próbák előtt a színházi büfében 40 ezer kávét ittunk meg, 4510-szer jött fel a függöny, a MÁV vonatai 32 évet késtek, Nyomtató Enikő 21900-szor hívta Tücsöknek a kislányát, Eta, azaz Demeter Anna 5840 tasak macskaeledelt bontott ki a cicáinak, Kuthy Patrícia 800 görög szót tanult meg, mi pedig 1950 órát töltöttünk azzal, hogy felkészüljünk a döntőkre – összegzett.

Előadták a We Are The World

erre az alkalomra átírt változatát, a közönség a hagyományokhoz híven elénekelte a limerickhimnuszt, majd elindult a döntő. Ákos mellett Kuthy Patrícia és Nyomtató Enikő lépett a küzdőtérre, és persze nem hiányozhatott Eta, azaz Demeter Anna sem, aki ezúttal a troll szerepében járult hozzá az est sikeréhez. Az egyéni elődöntőbe jutott 15 limericket videón láthatta a nagyérdemű – az ötsorosok egy részét a színészek Záhonyban, menekültek segítségével vették fel.

A középdöntőbe hat alkotás került, a művészeknek pedig olyan stílusban kellett előadniuk azokat, amilyen zenét Tiszlavicz Mátyás játszott. A Ho-ho horgász, a Hajmási Péter vagy a telefoncsengőhangok meg sem kottyantak a versenyzőknek, de amikor egy szívszorító, lassú dallam következett, Ákos a közönséghez fordult: nincs önöknél egy kötél? Vagy egy zsilettpenge? Hát hogy lehet így színházba jönni? – tette fel a kérdést, Eta pedig megszánta: ahogy többen fogalmaztak, kötélnek állt... Felcsendült Zorba dala is, a görögországi nyaralás kellős közepén pedig több néző táncra perdült. A közönség soraiban ülők ezúttal is gombokkal szavaztak, a végső fináléba pedig a Nemecsek és a Lúcsia jeligével ellátott művek kerültek.

Köszönet és búcsú

A csapatversenyben az ötsorosokat egy-egy dallamra kellett ráénekelniük a versenyzőknek, a két továbbjutó a Szívcsakra és a Kaméleon lett. A döntők döntőjében a nézők határozták meg, hogy a művek miként hangozzanak el, az improvizáció nagymesterei pedig brillíroztak. A csapatverseny két legjobb művét a művészek „szerek hatása alatt”, melankolikusan és önfeledten is előadták, majd jött az eredményhirdetés, és a meglepetés: a két győztes jelige, a Nemecsek és a Kaméleon is Kovács Pált, illetve feleségét rejtette – a házaspár sokadszor nyerte meg a versenyt.

Alkotásra fel!

Az elmúlt évek sikerét látva nem is lehet kérdéses a folytatás: a versengést az idén is meghirdetjük, így aki esetleg lemaradt, megmutathatja limerickíró tudását. Két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, a döntőt szeptember 2-án rendezzük. Ott a versfaragók ötsorosait a Móricz Zsigmond Színház művészei adják elő, a kategóriák győztesei pedig ezúttal sem távoznak üres kézzel.

Tehát a lényeg: küldjenek limerickeket augusztus 18-án délig az [email protected] e-mail-címre vagy levélben a Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6. címre, a borítékra írják rá: limerick.

SZA

Rímképlet, kategóriák, alkotások és szabályzat

A limerick kötött formájú, ötsoros nonszensz vers, amely az első sor „volt egyszer…” mesei fordulatával bejelentett hős kalandjait beszéli el.

A rímképlete: AABBA, a BB sorok mindig rövidebbek.

Ezúttal is két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, négy témában: sport, közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom). A műveket a színház és lapunk képviselői előzsűrizik, a döntőt a VIDOR Fesztivál második szombatján, szeptember 2-án rendezzük. A műfaj humoros, a verseny viszont komoly, hiszen mindkét kategória győztese ­jutalmat kap.

Nevezni ezúttal is jeligés pályázatokkal lehet: a műveket augusztus 18-án délig várjuk az [email protected] e-mail-címre vagy levélben a Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6. címre, a borítékra írják rá: limerick.

És most jöjjön most néhány limerick a profiktól

„Veszélyes egy hely Kambodzsa, hol minden sarkon van kocsma. Ha az ember betép, kiontják a belét: fonhatja máris varkocsba.” (Lackfi János)

„Volt egyszer Magyarba egy Viszkis, nem volt ő szeszélyes, sem hisztis. Kirabolt bankot, szívet is rablott, üldözte közrendőr, sőt tiszt is.” (Garaczi László)

Holnapra kéne egy limerik. De honnan vegyem a rímeit? Nincs ennél nyomasztóbb! Nézem a fagyasztót, hátha van otthon kis mirelit. (Imreh András)

Volt egy úr, lakhelye Mozambik, fenéken harapták a zombik. Faggatták: „Nagyon fáj?” Azt mondta: „Ugyanmár. Eleve is volt már azon lik.” (Varró Dániel)

Egy turista Tallinban, berúgott a kantinban. Vágya elemésztő, de sehol egy észt nő. Valamennyi randin van. (Gyárfás Endre)

Van egy nő, úgy hívják, Etel. Egész nap a Neten csetel. Akadt egy kérője, de magát mér’ ölje: „Vegyen csak téged a Net el!” (Várady Szabolcs)

Szabályzat: szon.hu/jatekszabalyzatok