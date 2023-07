- Idén is meghirdeti nyári tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy iskolatáskával és írószerekkel segíthesse a nehéz anyagi helyzetben lévő családokat, 1358 kisdiákot szeretnének támogatni – közölték az MTI-vel hétfőn.

A szeretetszolgálat hosszú évek óta minden nyáron meghirdetik tanszergyűjtő akciójukat. A Radírozzuk ki a különbségeket! elnevezésű kampány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő családoknak megkönnyítse a tanévkezdést és csökkenthesse a kiadásokat.

Az idei cél, hogy 1358 diák tanévkezdését segítse adományával a szeretetszolgálat. A támogatott diákok között nemcsak magyar, hanem erdélyi, kárpátaljai és délvidéki gyermekek is szerepelnek, valamint csaknem száz, nevelőszülőknél élő gyermek is részesülne tanszercsomagban - olvasható.

A szervezet rámutatott: komoly hátránnyal indulnak azok a tanulók, akik nem tudják beszerezni a tanuláshoz, feladataik elvégzéséhez szükséges eszközöket, és megterheli őket a nem megfelelő minőségű, szakadt, elhasznált iskolaszereik miatti szégyenérzet is.

Kiemelték, pénzadománnyal és újonnan megvásárolt tárgyi adományokkal egyaránt hozzá lehet járulni a júliusban és augusztusban folyó gyűjtőakcióhoz. Leginkább iskolatáskára, füzetre, tollra, ceruzára, radírra, tolltartóra, filctollra, zsírkrétára, vízfestékre, temperára, rajzlapra, vonalzóra, tornazsákra és körzőre van a legnagyobb szükség - írták.

A tárgyi felajánlások hétfőtől leadhatók a Magyar Református Szeretetszolgálat országos irodáiban, augusztusban pedig országszerte több városban áruházi gyűjtéseken is lehet támogatni a kezdeményezést. Ezek időpontjai és helyszínei már megtalálhatóak a szeretetszolgálat honlapján.

Aki nem tud ellátogatni a gyűjtőpontokra, anyagi felajánlással segítheti a tanszergyűjtést, a beérkező összegből a szeretetszolgálat munkatársai vásárolják meg a hiányzó termékeket - olvasható a kommünikében.

Az összegyűlt adományokat még az iskolakezdés előtt a szeretetszolgálat juttatja el a rászoruló családoknak.

Az adományozási lehetőségekről az adomany.jobbadni.hu oldalon lehet tájékozódni.