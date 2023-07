Az idősebb lakosok arról számoltak be, hogy nem emlékeznek arra, hogy valaha láttak volna ilyen mértékű és formájú felhőszakadást.

– Több tízmillió forintos veszteség biztos, hogy történt, de még folyamatos a kárfelmérés – részletezte dr. Hosszú József. – A mentőállomás is sérült, de nincs akadálya már a mentőautók vonulásának. A bejelentések folyamatosak, igyekszünk mindenhol eleget tenni, de elsősorban az életveszélyes helyzeteket kell elhárítani, és a közlekedésbiztonsági szempontokat kell figyelembe venni. Az orkán erejű szél fákat döntött ki az utakra, járdákra is, és ágakat szakított le. Így ezeket kellett eltávolítani, az utakat járhatóvá kellett tenni. Nagyon nagy szerencse a szerencsétlenségben, hogy személyi sérülés nem történt. Megfeszített erővel dolgoznak most is a kollégák a károk helyreállításán, és a tűzoltóknak és a katasztrófavédelemnek is nagyon hálásak vagyunk a sok segítségért, akik nagy erőkkel vonultak ki azonnal. A magánszemélyektől érkezett bejelentéseket is folyamatosan kezeljük, nagyon jó volt látni, hogy a helyiek is egyből segítettek egymásnak a bajban – folytatta a polgármester, majd megjegyezte: az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassák a károsultakat, és hogy minél hamarabb visszaálljon a város normális élete.

A közmunkások folyamatosan gyűjtik össze egyszerre több helyszínen a letört faágakat, közben elmesélték, hogy a saját udvarukon is volt, akinek egy nagy fát csavart ki a szél, rádőlt a filagóriára és a robogóra is. Van, ahol a kerítésre és a garázstetőre borult egy nagy fa. A főtéren 80-90 km/órás szelet mértek.

Lakhatatlan házrész

Egy családi ház felének a tetőszerkezetét is leszedte a vihar. Seresné Pelles Alexandra megrendülten mesélte, hogy otthon voltak, amikor lecsapott az ítéletidő.

– A sógornőm éppen szedte be a ruhákat az udvaron, amikor hirtelen egy borzasztó nagy forgószél jött. Édesanyámat gyorsan besegítettem a házba, nehogy baja legyen, és egy óriási csattanást hallottunk. Pontosabban olyan robaj volt, mintha egy nagy vonat ment volna végig a fejünk felett. Gyorsan kiszaladtunk, és láttuk, hogy a földön van a konyha feletti tetőszerkezet egésze, a palától kezdve a deszkákig mindent leszedett a szél. Két kocsi is állt az udvaron és nagy szerencse, hogy nem azokon landoltak a törmelékek, körülbelül 2-3 méterre estek le. Mivel szakadt az eső, és fedél nélkül maradt ez a házrész, bent elkezdett a konnektorból és a csillárból is ömleni a víz, egyből le is csapta ott az áramot. Gyorsan az egész házat áramtalanítottuk. Hívtam a tűzoltókat, majd a polgármestert, és a családtagok is jöttek. A nagybátyám fóliát adott a tetőre, vettünk lécet hozzá. Sajnos, eléggé beázott a ház nagy része, a laminált padló, a szőnyegek is. Várjuk a biztosítót, utána tudjuk meg, hogy mekkora a kár. A villanyszerelő azt mondta, hogy 2-3 hét, mire kiszárad a fal és villanyvezeték, ezt meg kell várni, hogy ki lehessen cserélni abban a házrészben a vezetékeket. Így most a konyhában a villanyt nem lehet használni, egyedül főzni tudunk a gázzal. Összetartó közösség vagyunk, ezt most a bajban is megtapasztalhattuk. Majdnem minden üzlet bezár 17 óra után, de amikor a vihar után este mentünk például faanyagért, maximálisan segítettek, így tudtuk a tetőt megcsinálni, hogy ne ázzon tovább. A szomszédunk villanyszerelő, ő is jött egyből – részletezte Seresné Pelles Alexandra, és hozzátette: már ha csak egy kis dörgést is hallanak, összerezzennek, nagyon félnek.

A katasztrófavédelem is éppen kiért a családhoz, és elkezdték a kárfelmérést. A pusztító vihar után nagy erőkkel dolgoznak a helyreállításokon, de az emberek lelkében nem fog nyomtalanul elmúlni ez a szerda délután.