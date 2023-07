Minden hétvégén ugranak

Lapunk megkereste Horváth Pétert, a Tréner Kft. vezetőjét, aki elmondta: hallott a balesetről, de a részletekkel nincs tisztában, ugyanis ők „csak” a légteret, illetve a repteret biztosítják az ugrásokhoz, és Jánkfalvi Csabához továbbított bennünket.

A Nyírségi Ejtőernyős Klub elnöke azonban, mivel még ők maguk is vizsgálják a baleset körülményeit, nem kívánt részletekbe bocsátkozni.

- A tavasztól őszig tartó időszakban szinte minden hétvégén ugranak az ejtőernyősök - tette hozzá Horváth Péter.

Nem hivatalos értesülés szerint a guruló és a kifutó melletti füves területre zuhant, a hangárok közelében. Nevét nem vállaló forrásunk úgy tájékoztatott, hogy a szerencsétlenül járt sportoló miskolci lakos, és ez volt a második ugrása, nem számított rutinosnak. A körülményeket emiatt is nagyon alaposan ellenőrzi a rendőrség, akik jelenleg is helyszínelnek.

Hajós Attila a reptér környékén található Árvácska utcán lakik. Mint azt portálunknak elmondta, hallotta és látta is a mentőhelikoptert, de azt nem tudta, miért érkezik.

- Nem ritkák itt az ejtőernyősök, de baleset elvétve szokott csak történni. Nem ismerem az eset részleteit, de azt igen, hogy én a világ összes kincséért sem ugranék le egy repülőről, még akkor sem, ha ejtőernyő van a hátamon - mondta a középkorú férfi.

Legutóbb 2021 májusában történt a vármegyeszékhelyen ejtőernyős baleset. Akkor az érkezésre kijelölt területtől sodródott el egy ejtőernyős. Nem hivatalos forrás szerint az ernyője is csak részben nyílt ki, ezért érkezett a Westsik Vilmos utca közelében egy laza homokos területre.

KM