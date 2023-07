– Jócskán benne vagyunk az esküvői szezonban. Szakemberként mindig érdeklődve figyelem, ki mit visel, a választott öltözékét hogyan hordja, megfelel-e viselője életkorának, színtípusának, testalkatának, s ami jelen esetben a legfontosabb, illik-e az alkalomhoz. Bármennyire is divat ma már öltönyhöz tornacipőt húzni, alkalmi ruhához balerinacipőt viselni, az esküvői öltözködési szabályok ugyan követik a divatot, alapértékeiket tekintve mégis változatlanok – szögezte le elöljáróban Piszár Tünde személyi stylist.

Nem illik ellopni a showt

A stíluskommunikátor szerint a legnagyobb változás az utóbbi években a menyasszonyi ruha színében tapasztalható, így az ara ruhája a hófehértől a bézsen át a vajszínig és ezek árnyalatáig bármilyen lehet. A násznép hölgytagjai jobb, ha ezeket a színeket elkerülik, amennyiben nem szeretnék, hogy összetévesszék őket a menyasszonnyal. Továbbra is tilos a piros – ez a szín testesíti meg az új asszonyt –, annak ellenére is, hogy manapság már más színek is felsorakoztak mellé, leginkább a menyasszony igényéhez igazodva. Ugyanakkor a pirosat az élénksége miatt is érdemes kerülni, hiszen az esemény főszereplője az ifjú pár, nem illik ellopni tőlük a showt. A nemkívánatos színek listáján a sort a fekete zárja. Hazánkban és a világ számos pontján a fekete a gyász színe, örömmel teli életeseményen nincs helye. Aki mégis a fekete mellett dönt, jó, ha tudja, megjelenése üzenet, aminek bizonyára senki sem örül.

Piszár Tünde



– Az alkalomhoz illő öltözék ebben az esetben szó szerint alkalmi ruházatot takar. A nemes anyagok, finom textíliák a csipkétől a szaténon át a tüllig gondoskodnak erről. Így hölgyeknek az esküvő stílusától és egyéni ízléstől függően egy csipkés koktélruha, egy elegáns overáll vagy egy hosszú, szatén estélyi, de egy színes női szmoking is megfelelő. Az elegancia jó, ha a kiegészítőkben is megjelenik. Ez az az esemény, ahol a bizsu kerülendő, míg a gyöngy, a ruházattal harmonizáló színű köves ékszerek, valamint a minőségi lábbelik előnyösen teszik teljessé a választott öltözéket. Jó tudni, hogy a bézs színű cipő szinte valamennyi ruhához passzol, és még a lábakat is nyújtja – mutatott rá a szakember, s hozzátette: férfiak számára kizárólag az öltöny jöhet szóba, méghozzá nyakkendővel, bőrövvel és bőrcipővel.

– Aki szereti feszegetni a klasszikus stílusjegyek határait, válasszon színes, vidám csokornyakkendőt, s ne feledkezzen meg a díszzsebkendőről sem. E kettő jó, ha nem azonos mintájú, ugyanakkor harmonizál egymással és ízlésesen egészíti ki az öltönyt, valamint a lábbelit. Érdemes figyelni az ingre is, hiszen a táncban kimelegedve gyakran kerül le az öltöny, így a figyelem az alatta lévő ruhadarabra irányul. Az igazán stílusos férfi hosszú ujjú inget hord, amelyen nincsnek zsebek. Abban az esetben, ha kimelegedett, bátran hajtsa fel az ingujját, nem követ el stílustörést – tanácsolja Piszár Tünde.

Világos árnyalatok

– Aki bizonytalan, válasszon a világos árnyalatok közül. A világoskék, a pasztellrózsaszín, a barackvirág, a világos korall, az orgonalila, a pasztellsárga, a világos türkiz, a vízzöld mind-mind tökéletes választás esküvőn. A férfiak esetében szintén megfelelő a bézs, a világosbarna, a -kék és -szürke öltöny. A sötétebb árnyalatokat tartogassuk a téli ceremóniákra.

– Az elegancia mellett a kényelem is fontos szempont az esküvői öltözék kiválasztásakor – tette hozzá a személyi stylist. – A ruha ne legyen túl szűk, mert akkor feszengeni fogunk benne, ha túl sokat eszünk. A cipő pedig akkor megfelelő, ha a táncparketten is szolgálja viselőjét, így sem a nagyon magas sarkú, sem pedig a balerinacipő nem jó döntés.

KM