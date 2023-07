Figyelnek a hajléktalanokra

Az utcai hajléktalanellátással foglalkozó nyíregyházi Periféria Egyesület szakmai vezetője hozzátette: a kánikulában elrendelt vörös kód ugyanolyan fontos jelzés, mint a téli. Fokozott figyelmet és nagyobb odafigyelést igényel az ellátásban részt vevőktől és a társadalom minden tagjától.

– Általában előre látható, hogy mikor számíthatunk a hőségriasztásra, a vörös kód elrendelésére, így munkatársaink felkészülnek a pluszfeladatokra. A mindennapos vízosztás gyakoribbá válik, folyamatosan újratölthető másfél literes palackban kapják az ellátottak a vizet. Megerősítjük és fokozzuk a gyalogos felderítést azért, hogy kollégáink az elrejtőzött fedél nélkül élőket is megtalálják. Figyelünk a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre, hiszen ők veszélyeztetettebbek a kánikulában. Tájékoztatást adunk arról is, hogyan védekezhetnek a hőség ellen, és elmondjuk, hol vannak olyan közintézmények, ahol klimatizált körülmények között tölthetnek el több-kevesebb időt – sorolta Somogyiné Katona Anikó, s megjegyezte: ezekre a helyekre elsősorban azokat engedik be, akik rendezettebbek. Nyáron a hajléktalan emberek szívesebben töltik a nappalt és az éjszakát is a szabadban.

A regionális diszpécserszolgálatuk éjjel-nappal hívható (06-42/504-618), s kérnek mindenkit, ha bajba jutott embert látnak, értesítsék őket.

– Az is nagyon sokat számít, ha csak figyelmeztetik, hogy menjen árnyékos helyre, adnak neki egy pohár vizet, vagy ha láthatóan komolyabb segítségre van szüksége, értesítenek minket, ha rosszul van, akkor hívják a mentőt – mondta.