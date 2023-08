– Azt tanácsolom minden leendő elsőéves hallgatónknak, hogy tanuljon, és élje meg a hallgatóéletet annak minden csodájával – mondta lapunknak egy korábbi podcastbeszélgetésben Halkóné dr. Rudolf Éva. A Nyíregyházi Egyetem kancellárja arról is beszélt, hogy az egyedülálló nyíregyházi campuson mindent egy helyben megtalálnak a hallgatók, a sportlétesítményeket, az uszodát éppúgy, mint a fitnesztermet, amelyek használata ingyenes a hallgatóknak, és újraindították a menzát is, amit bárki igényelhet. De ami a számára a legörömtelibb: a pótfelvételi számai is kiemelkedőek, 626-an jelentkeztek még , így a rendes eljárás során felvett fiatalokkal együtt a leendő elsőéves hallgatóik száma megközelíti majd a 2500-at, amit ő történelmi léptékűnek nevezett.

Jóval több hallgató

Mitől egyre népszerűbb a Nyíregyházi Egyetem? – tettük fel Halkóné dr. Rudolf Évának a kérdést.

– Történelmi léptékű beiskolázást tudhatunk magunk mögött, 85 százalékkal több hallgatót tudtunk felvenni tavalyhoz képest. Ez a jó eredmény már abból is látszott, hogy az idén 60 százalékkal többen jelölték be első helyen az intézményünket. Nőtt az államilag támogatott hallgatóink száma, ahogy az önköltséges hallgatók esetében is 120 százalékos az előrelépés. A végső számokat a szeptemberi beiratkozásnál látjuk majd, de ez örömteli, és azt mutatja, jól sikerült a modellváltás – emelte ki a kancellár. Elmondta, a műszaki és a mezőgazdasági szakok esetében is sikerült előrelépniük. Emlékeztetett, az intézményben mindig is nagy hagyománya volt a mezőgazdasági és a tanárképzésnek, na meg az 55 évre visszatekintő pilótaképzésnek. – Az idén az eddiginél többen jelentkeztek az óvodapedagógus szakra, ahogy a gazdálkodás-menedzsment szakunk is népszerűnek bizonyult. Itt jegyezném meg, a ponthatárokat saját magunk határoztuk meg, de 200 pont alatt nem vettünk fel senkit – fogalmazott a Nyíregyházi Egyetem kancellárja, akinek az intézmény kuratóriuma újabb három évre szavazott bizalmat.

Halkóné dr. Rudolf Éva szerint sikerük több tényezőn múlott. Nagyobb hangsúlyt fektettek a marketingtevékenységre, nyílt napokat tartottak, országos szakkiállításokon igyekeztek népszerűsíteni az intézményt, a modellváltásnak köszönhetően ezekre is több forrás jutott.

Személyes megkeresések

– Személyesen kerestük fel a térség középiskoláit, ahol elmondtuk a diákoknak, hogy mit kínálunk egyetemünkön. Sokan ott döntötték el, hogy hozzánk jelentkeznek, bevált ez az új módszer. A továbbiakban is szeretnénk erősíteni marketingtevékenységünket, főként az online vonalon. Nem szabad leállni, ott kell lennünk a köztudatban, a médiában, elmondani, miért jó a Nyíregyházi Egyetemre járni – sorolta.

A gyakorlatban mit jelent a modellváltás? – kérdeztük.

– 2021 augusztusa óta sok minden változott, hirtelen egy komoly versenykörnyezetben találtuk magunkat. Több forrást kaptunk, viszont ezek mellé szigorú indikátorokat rendeltek: 2026-ig van egy meghatározott finanszírozási és beiskolázási keretünk. Teljesíteni kell bizonyos indikátorokat, csak hogy néhányat említsek: állítsuk meg a lemorzsolódást, ennek érdekében tartsunk felzárkóztatási kurzusokat; aki bekerül, az lehetőség szerint fejezze is be az iskolát. Most sikerült ezeket az elvárásokat teljesítenünk. A modellváltásnak köszönhetően 1 milliárd forinttal tudtunk többet költeni a működésre és az oktatásra. Minden elsőéves, nappali hallgatónk kapott egy laptopot, ezt tanulásra, jegyzetelésre, a tananyag megismerésére és a vizsgafelkészülésre is használják. Digitális egyetemmé szeretnénk válni, ebben sok mindent elértünk már, de van még teendő. A campuson belül tudniuk kell a hallgatóknak ügyet intézni, ahogy mi is szeretnénk a belső folyamatainkat digitalizálni – említette a kancellár, aki beszélt a külföldi hallgatók jelentőségéről és a csereprogramokról.

– Nyíregyháza vonzereje nemcsak a hazai, hanem a külföldi diákok számára is sokat jelent. Szinte nincs olyan kontinens, ahol ne lennének külföldi kapcsolataink, említhetném Afrikát, Dél-Amerikát vagy Ázsiát, van egy nemzetközi kapcsolatok irodánk is. A külföldi hallgatóknak segítünk abban is, hogy adott esetben nyári diákmunkát találjanak maguknak, kulturális és sportos programokat ajánlunk nekik. Ha igénylik, kerékpárokat kaphatnak tőlünk, amikkel felfedezhetik a várost, a régiót. De nemcsak külföldi hallgatókat fogadunk, hanem mi is arra biztatjuk a diákokat, hogy próbálják ki magukat külföldön, ismerjenek meg egy másik kultúrát, használják ki ezeket a lehetőségeket. Vannak oktatóink is, akik rendszeresen látogatnak egy-egy külföldi egyetemet, közös kutatásokat végeznek az ottaniakkal, közös publikációkat adnak ki – mondta a beszélgetés során Halkóné dr. Rudolf Éva, aki néhány gondolat erejéig visszatért a modellváltás másik fontos sarokkövéhez.

Takarékos gazdálkodás

– A campus területén található ingatlanokat megkaptuk tulajdonba, eddig ezeknek csak a vagyonkezelői voltunk. Több PPP-s konstrukcióból sikerült „kilépnünk”, egyik példaként a Sandra Ifjúsági Szállót említhetem, amit megvásároltunk az eddigi magántulajdonostól. Az előrelépéshez szükség volt a modellváltással együtt járó többlettámogatásra, de nem lettünk volna eredményesek a takarékos gazdálkodás, az ügyes tervezés és az előrelátó gondolkodásmód nélkül – zárta Halkóné dr. Rudolf Éva.

KM



Borítókép: Halkóné dr. Rudolf Éva szerkesztőségünkben beszélt a sikeres egyetemi modellváltásról | Fotó: Dodó Ferenc