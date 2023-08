A MÁV-Volán csoport augusztus elsejétől (további intézkedésig) 10 regionális vasútvonalon vonathelyettesítő autóbuszokkal szolgálja ki utasait – írja hivatalos honlapján a társaság. A módosítás érinti a 114-es számú Mátészalka-Kocsord-Csengervonalat is érinti. Az érintett mellékvonalakon közlekedő korszerű, légkondícionált autóbuszok kiszámítható és a korábbinál kényelmesebb eljutást tesznek majd lehetővé utasaiknak.

A MÁV-Volán csoport azt írja, Noha az adott mellékvonalakon korábban Bz-motorvonatok közlekedtek, fontosnak tartják leszögezni, hogy az intézkedés nincs összefüggésben a hodászi Bz-balesettel, a módváltás tervezése már korábban elindult. A Bz-flotta valóban elöregedett, ami gyakran vezet a járművek meghibásodáshoz, ugyanakkor, a hodászi balesetet okozó, kiegyenlítő tartály meghibásodása nem magyarázható a járművek életkorával.

A módváltásba bevont 10 regionális mellékvonal esetében hangsúlyosan nem az utasbiztonsággal kapcsolatos kérdések indokolják az autóbuszos vonathelyettesítő járatok közlekedtetését, hanem a jármű- és személyzethiány, amelynek enyhítésére a MÁV-Volán csoport folyamatosan toborozza a munkatársakat, várja a csatlakozni szándékozók jelentkezését – olvasható a társaság honlapján található közleményben.

Felújításra szorul

Halmi József, Györtelek polgármestere elismerte, az utóbbi években valóban kihasználatlan volt ez az ideiglenesen megszüntetett vasútvonal, ám ettől függetlenül abban bízik, hogy ez a mostani csak egy átmeneti állapot.

– Egy alapos felújításra szorul ez a vonal, a mi részünkön sok helyen el vannak törve a talpfák, ami miatt egy sebesvonat már is nem tudna közlekedni ezen a szakaszon. Én azt gondolom, hogy ha felújítanák ezt a vonalat, és bekapcsolnák a nemzetközi vonatközlekedésbe, gondolok itt a tőlünk 30 kilométerre fekvő Szatmárnémetire, akkor sokkal nagyobb lenne a kihasználtság is – mondta lapunknak a polgármester, majd hozzátette: a vonalon található állomások a legtöbb esetben messze vannak a települések központjától, ahogy az állapotuk sem éppen megfelelő.

A közlekedéspolitikáért felelős korábbi vezetés által, 2022 decemberében elrendelt teljesítmény-többlet mértéke elérte a 3,5 millió vonatkilométert, amellyel kapcsolatban a vasúttársaság jelezte az illetékes államtitkárságnak, hogy ilyen mértékű szolgáltatásbővítés mind a járműállomány, mind a humánerőforrás (mozdonyvezetők, jegyvizsgálók) oldalról kockázatot hordoz. E kockázatokat az ukrajnai háború miatti alkatrészhiány csak tovább súlyosbította, így mára a vállalatcsoport munkatársainak megfeszített, összehangolt munkájára és minden szakmai tapasztalatára szükség van ahhoz, hogy a vasúttársaság nap mint nap teljesíteni tudja közszolgáltatási feladatait. Az augusztus elsejétől további intézkedésig bevezetett közlekedésimód-váltás rövidtávon képes valamelyest enyhíteni a regionális közlekedésben jelentkező járműhiányt ugyanakkor hosszútávon a MÁV-START által kidolgozott járműstratégiában foglaltak megvalósítására van szükséges ahhoz, hogy Magyarország közösségi közlekedése biztosan és versenyképes minőségben kiszolgálható legyen – emelte ki közleményében a MÁV-Volán csoport.

A busz az első

– A településen élőknek nem igazán fog hiányozni a vasútvonal, hiszen már most sem használják. A buszközlekedés nálunk az elsődleges, mivel a vasútállomás messze van Tyukod központjától, a busz pedig sokkal közelebb áll meg – árulta el lapunknak Czibere József, Tyukod polgármestere.

Kiemelte: a településen járva gyakran látja a hamarosan megszűnő vonalon naponta közlekedő két-három vonatot, s mint mondta, csak elvétve látni a szerelvényeken utasokat.

– A vasútállomás nem is a faluban, de nincs ez másként Porcsalmán, sőt Csengerben sem, ahol a benzinkút közelében élőkre kétórás gyaloglás vár, ha vonattal érkeznek haza. A buszjáratokból viszont Tyukodra is kellene legalább kettő, de ezt leszámítva elégedettek vagyunk a tömegközlekedéssel. A tapasztalataink szerint a Volánbusz abszolút partner, ha az igényeinkről van szó, hiszen néhány éve jeleztük feléjük, hogy kellene a településre egy esti buszjárat. Meghallgatták a kérésünket, és már Porcsalma felől az esti órákban is indul busz Tyukodra. Bízunk benne, hogy a jövőben is megmarad ez a segítő hozzáállás, az viszont egyértelmű, hogy az érintett vasútvonal üzemeltetése nem kifizetődő – tette hozzá a polgármester.

Keretbe: Három új megálló

A 114-es számú Mátészalka-Kocsord alsó-Csenger vasútvonalon a vonathelyettesítő autóbuszok a vasúti megállókhoz közeli autóbusz megállókban állnak meg. Három új megálló is szerepel a menetrendben, hogy Porcsalma és Tyukod település is elérhető legyen. Az autóbuszok a csengeri buszállomásra érkeznek és onnan indulnak. A három új megállás okán a vonathelyettesítő autóbuszok menetideje néhány perccel hosszabb a vonatokénál. Korábbi vasúti menetidő 51 perc volt, a buszos menetidő 52 és 54 perc közt alakul majd – írja hivatalos honlapján a MÁV-Volán csoport. A megváltozó közlekedési rendek, menetrendek már elérhetők a vasútársaság honlapján, továbbá az elektronikus értékesítési és utastájékoztató felületeken (MÁV app, ELVIRA).