A nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskolában az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus utolsó napjaiban, 28–30-a között veheti át saját tankönyvcsomagját az intézményben tanuló mintegy 700 diák.

– Egyelőre az ebédlőnkben sorakoznak a könyvek, ebben az évben is minden általános iskolás ingyen kapja meg tankönyveit, arra kérjük tanulóinkat, hogy kíméljék meg az úgynevezett tartós példányokat, amiket leltárba veszünk, hiszen azokat az év végén vissza kell majd adniuk – mondta el az iskola igazgatója, Mócsánné Nagy Ágnes.

Hozzátette, ez alól kivételek a munkafüzetek, mert azokba beleírnak a gyerekek. Az igazgatótól megtudtuk, minden iskola azt a tankönyvcsaládot rendeli, amely náluk bevált. Az elsősök általában az alaptantervben ajánlott könyvekből tanulnak, ugyanis ezek igazodnak a tantervi követelményekhez. Vannak nagyon logikusan, jól felépített változatok, amikből szeretnek is tanítani a pedagógusok.

A Méhteleki Általános Iskolába augusztus 8-án érkeztek meg a megrendelt tankönyvek.

– A leszállításkor azonnal átnézzük mi pedagógusok is a tankönyveket a lerakodás után, és osztályonként csoportosítjuk, így azonnal kiderül, ha valami nem érkezett meg – mondta el érdeklődésünkre Kosztya Zoltán, a Méhteleki Általános Iskola igazgatója. – A tankönyveket az első tanítási napon, szeptember elsején kapják meg a növendékek. Az állagmegóvás érdekében mindenkit arra kérünk, hogy fedjék be a tankönyveket. Már az nagy védelmet jelent, ha a boltokban kapható műanyag fóliát teszik rá a szülők a tankönyvekre és a füzetekre. Egyébként az alsósok csak a hétvégén szokták hazavinni a könyveket, hiszen délután a napköziben megtanulják mindazt, amit kell – magyarázta az oktatási intézmény vezetője, akitől azt is megkérdeztük, mennyire furcsa a pénteki tanévkezdés.

– Szokatlan, hogy pénteki napon kezdődik meg a tanév, de úgy gondolom, igazából semmilyen nehézséget nem jelent az általános iskolák számára. Az első nap úgyis mindig az ismerkedéssel, a nyári élmények felidézésével, a tankönyvek kiosztásával telik. Inkább azoknak a középiskolásoknak jelent plusz utazást, akik kollégisták, hiszen nekik már csütörtök este el kell foglalniuk a kollégiumi szálláshelyet, pénteken pedig a tanítási órák után már utazhatnak is haza.

A vitkai általános iskolába két héttel ezelőtt hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek. Az intézmény igazgatója, Kolocsán György érdeklődésünkre elmondta: már júniusban tudták, hogy augusztus 7-én megkapják a könyveket, munkafüzeteket, így volt idejük felkészülni. Van, ahol augusztus végén átvehetik a könyvcsomagot a szülők, diákok, a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc Tagintézményében azonban hagyományosan a tanév első napján osztják ki.

– Az idén 23 első osztályosunk lesz, velük együtt összesen 138 gyermek tanul majd a nyolc évfolyamon – osztotta meg lapunkkal az intézményvezető, s kérdésünkre hozzátette: a tanévnyitó ünnepség főként a legkisebbekről szól, hiszen ők azok, akik életük egyik fontos és meghatározó szakaszába lépnek szeptemberben.

Véget ért a nyári szabadság a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai számára, hétfőn ugyanis már várta őket tennivaló az oktatási intézményben. Igaz, még nem szakmai munkáról volt szó, hanem pakolniuk kellett. A vakáció alatt az iskolában kicserélték az összes ajtót, négy tanterem pedig új linóleumot kapott. Ebbe az utóbbi négy – már kitakarított – tanterembe kellett visszavinniük a bútorokat, a szakkönyveket, a szemléltető eszközöket a tanítóknak, a tanároknak. Egy újabb tanteremben pedig a tankönyvek várakoznak a további sorsukra.

– A tankönyvek augusztus elsején érkeztek meg iskolánkba. Természetesen ilyenkor bent vagyok én is a tankönyvfelelőssel együtt, valamint hívunk segítségül néhány diákot is. Volt még egy postai dolgozó is, aki a szállítást ellenőrizte – mondta el szerkesztőségünknek Molnár József, az iskola igazgatója. – A raklapokra csomagolt tankönyveket a tehergépjárműről leemelve az aulába még be lehetett húzni, onnan azonban már kézben kellett bepakolni az egyik tanterembe, ahol osztályonként, illetve tanulónként lettek összeválogatva. Augusztus 23-án és 24-én osztjuk ki a tankönyveket 8.30 órától. A legtöbben, a tanulók nyolcvan százaléka már az első nap elviszi a könyvet, a többiek a második nap jönnek érte. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem érdemes várni a tankönyvek kiosztásával az első tanítási napig, ugyanis a szülőknek idő kell a könyvek és a füzetek becsomagolására, a diákok pedig szívesen nézegetik otthon az új könyveket. Ez különösen az első osztályosokra érvényes, hiszen a számukra még minden új. A két nap azért is jó, mert így a szülő eldöntheti, mikor tud eljönni a könyvekért, de szokott arra is példa lenni, hogy csak a munkaidejük után tudnak beugrani az iskolába a könyvekért – tette hozzá az oktatási intézmény vezetője.