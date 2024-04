Ha valaki még nem tudja, mit is csináljon ma, 2024. május elsején, annak ott a helye azon a családi sport- és egészségnapon, amit Nyíregyházán a Continental Arénában rendeznek meg 10 órától. Sok-sok érdekességet kínál a Fitt-Város program. A kapunyitás után mindenki megtalálhatja a számára megfelelő játékokat, vetélkedőket és sporttevékenységeket. A vendégek megnézhetik a Szabolcsi Fúvósegyüttes és a mazsorett showműsorát, de akár részt is vehetnek a városrészek bajnokságán, az élménypróbákon, az egészségügyi méréseken, továbbá a Made in Nyíregyháza vásáron is. A bajnokság eredményhirdetése után még a Face Team Akrobatikus Sportszínház előadását is megcsodálhatják azok, akik ellátogatnak az arénához.