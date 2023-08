Komplex hálózat

– A Debrecen-Szatmárnémeti vonal Nyíradony és Nyírmeggyes közötti szakaszát 2015-ben kezdtük megépíteni, ez több ütemben készült el – részletezte dr. Simon Miklós. – A cél a 471-es főútvonal tehermentesítése volt a kerékpárforgalom alól. Korábban sajnos halálos balesetek is történtek ezen a vonalon, de amióta elkészült a kerékpárút, sokkal biztonságosabb a közlekedés. A Nagykálló-Nyírbátor vonalon is jelentős beruházások történtek. Megépült Nagykállótól Napkorig, Balkány irányába pedig három éve bővült a bringaút, Kállósemjénben pedig belterületen kellett kiépíteni. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően Kállósemjént is össze fogja kötni a Máriapócsi kerékpárúttal a vasúti átjáró előtt. Így kialakul egy országos méretben is jelentős kerékpárút hálózat – fejtette ki az országgyűlési képviselő, és arról a tervről beszélt, hogy a Máriapócsot és Nyírgyulajt összekötő út szélesítésével egy Máriapócs-Nyírgyulaj-Nyírbátor kerékpáros út is kiépül.

– A terveink között szerepel még a Nyírbátor-Nagykároly és a Nyírbátor-Nyírbéltek-Nyírmihálydi szakasz, valamint Balkányt Nyírmihálydival összekötni, és szeretnénk, ha a nagykállói és a 471-es út mellett futó kerékpárút összeérne – mondta a terveket dr. Simon Miklós. és hozzátette, a Nyírségi Kerékpárút Hálózat, amit közös erővel az önkormányzatok segítségével sikerült megvalósítani, egy országosan is nagy méretű kerékpár-hálózattá lép elő. Ráadásul már folynak az egyeztetések a Nyíregyháza és Nagykálló közötti szakasz kivitelezésére, elméleti tervek vannak, ha ez létre jöhetne, akkor ezt a nyírségi kerékpárút-hálózatot a tokaji kerékpárút-hálózattal össze lehetne kötni. Így az egyik legnagyobb hálózat jönne létre az országban

Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere elmondta, hogy a kegyhely felé még jobban megnyílik az út, ez nagy jelentőségű, mert egyre többen keresik fel Máriapócsot két keréken.

– A nyírségi kerékpárút egyedülálló, országosan is ritka, hogy ennyi kerékpárút épül. A Kállósemjén-Máriapócs szakasz remélhetőleg jövőre elkészül, hiszen most is sokan indulnak el a Mária-úton kerékpárral – mondta a polgármester és megjegyezte, hogy Máriapócsot így egyre biztonságosabban lehet majd két keréken is megközelíteni.

Pénzes Sándor, Kisléta polgármestere kifejtette, hogy sokan járnak dolgozni Kisléta és Máriapócs között, sok visszajelzés érkezett, hogy már így sokkal biztonságosabban mehetnek nap mint nap munkába az emberek. – Szeretnénk pályázni belterületi kerékpárút építésére, hogy a településen belül ne csak a megújult belterületi és külterületi útjaink legyenek megfelelőek, hanem biztonságos legyen a kerékpárosok számára is a közlekedés, és még élhetőbb legyen a településünk – fogalmazott a polgármester.

Nyírbogát is pályázott a belterületi kerékpárút teljessé tételére, vette át a szót dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, Nyírbogát polgármestere.

– Szeretnénk összekötni a Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs külterületi szakasszal a településen belüli kerékpárutat, így elmondhatnánk, hogy mind bel- mind külterületen a környező településekkel össze van kötve Nyírbogát. Nagyon fontos volt a nyírbogátiak biztonságának a garantálása, hiszen a 471-es főút vonal, ami keresztül megy a településünkön, nagyon forgalmas. Rengeteg baleset volt a a főútvonal felújítása és a a körforgalom kiépítése előtt, a kerékpárút kiépítése pedig a helyieknek még nagyobb védelmet ad. A lakosság visszajelzése is azt mutatja, hogy nagy szükség volt már erre a beruházásra. A biztonság mellett az egészséges életmód is nagyon fontos, jó látni, hogy egyre többen használják nem csak biciklizésre, hanem futásra, vagy babakocsival sétálnak, rollereznek, görkoriznak. Azon dolgozunk, hogy a jövőben bekapcsoljuk a kerékpáros turizmusba Nyírbogátot, szeretnénk ehhez a szolgáltatásokat fejleszteni, például kerékpáros szervizoszlopok, okospadok, okostáblák kihelyezésével, szolgáltató központok, szervizpontok, pihenőhelyek kialakításával, kerékpár kölcsönzővel, bográcsozó kialakításával. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően egy Bringa Park jöhet létre Nyírbogáton, amit mindenképpen a kerékpárút mellett szeretnénk megépíteni, valamint a Hoportyót, a Nyírség legmagasabb pontját is szeretnénk becsatolni ezekhez a turisztikai attrakciókhoz, egy kilátóval, és a természeti kincsek, az élővilág bemutatásával. Büszkék lehetünk a nyírségi kerékpárút hálózatra, ezért köszönettel tartozunk az itt élő embereknek, és Magyarország kormányának, hogy a vidék fejlesztésére ennyire odafigyelnek. A jövőben arra törekszünk, hogy a belterületi kerékpárút is teljes legyen, és ezáltal a biztonságos közlekedés és az egészségtudatos magatartás tovább fejlődhessen, és mindez gyarapíthassa a Nyírségben élőket – fogalmazott Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó.