Figyelembe véve a generációk közötti kapcsolatok jótékony hatásait, az az ötletünk támadt, hogy egy egyhetes gyerektábort szervezünk, melynek a Senior-Junior Tábor nevet adtuk. Kemény munkával, de örömmel teli öt napot dolgoztunk végig vidám hangulatban. Összesen 20 kis apróságunk volt állandóan jelen, de naponta körülbelül 40-en is tartózkodtak a klub területén. A legfiatalabb kis táborozó 3, a legidősebb közel 80 éves volt. Pont emiatt olyanok voltunk, mint egy nagy család! Próbáltuk minél színesebb programokkal feldobni a hetet. Lehetőségünk nyílt egy napot a Farkasverem vendégház gyönyörű környezetében tölteni, ahol a gyerekek imádták a nagy melegben a hűsítő medencét. Egész héten trambulin, pingpongasztal, valamint a Decathlontól kapott kölcsönjárművek álltak a gyerekek rendelkezésére. Kihasználtuk a közvetlen közelünkben lévő focipályát, valamint a játszóteret is. Különböző kreatív játékokkal, kvízkérdésekkel színesítettük a táborban töltött napokat. Az idősek segítségével az egyik napon egy ügyességi versenyt rendeztünk, melynek végén, az eredményhirdetés után minden kis játékos ajándékban és oklevélben részesült. A hetet egy búcsúbulival (diszkóval) zártuk, amelynek nagyon nagy sikere volt. Miközben a játékok és programok tartottak az udvaron, a nyugdíjasklubtagok egy része a konyhában tevékenykedett. Jó volt látni, milyen szeretettel és gondoskodással készítették a finomabbnál finomabb ételeket, és azt, hogy milyen örömmel játszottak együtt a kicsikkel. Ezen a héten minden klubtagnak ugyanaz volt a neve: mama és papa! Ebben a pár napban megtapasztaltuk, milyen pozitív hatással bír a legnagyobb korkülönbség két ember között. Hálásak vagyunk, hogy lehetőséget kaptunk ezen a területen is kipróbálni magunkat! Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon elfáradtunk, de minden percét élveztük ennek a hétnek. Reméljük, jövőre újra együtt lehet a generációk apraja-nagyja!

Vassné Hercku Brigitta

klubgondozó