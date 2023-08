A héten is szerveznek kihelyezett véradásokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézet mellett csütörtökön a Kemecsei Szociális Szolgáltató Központban, pénteken az anarcsi polgármesteri hivatalban és a szabolcsbákai faluházban is lehet vért adni. Vért csak az adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves és még nem töltötte be a 65. életévét, továbbá a testsúlya eléri az 50 kilogrammot. A szervezők minden estben kérik, hogy a véradáshoz a donorok vigéyk magukkal a személyi igazolványukat, a lakcím- és TAJ-kártyájukat is.