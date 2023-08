Mindez nem is zavarna annyira, de mikor a többtonnás kamionok „suhannak” el az ember mellett, az bizony félelmetes. Különösen jellemző ez a Kertvárosban lévő Fészek, Legyező, Dugonics, Kinizsi utcákra. Az itt megfordulók között több a külföldi rendszámú jármű, amik figyelmen kívül hagyják a tiltó táblákat. Sokszor ott is éjszakáznak, jogellenesen. Bosszantó ez azért is, hisz kifejezetten ebből a célból épült egy, a Kertvárost elkerülő út is, amelyet célszerű lenne nekik használni. Arról már nem is beszélek, hogy szinte egyik sem tartja be a sebesség- és a súlykorlátozásra vonatkozó szabályokat. Mindezek veszélyeztetik a Wesselényi Miklós Technikum és a hozzá tartozó kollégium környékén közlekedő diákokat, másrészt jelentősen rontja az ottani ingatlanok állapotát. Érdemes lenne megvizsgálni fekvőrend­őrök elhelyezését itt, s egy kamionparkoló kialakítását. Mindezekről készüljön részletes tájékoztató, egy térképpel együtt, melyek az érintettek rendelkezésére állnának. Ugyanis nagyon jó lenne, hogy a „Kertváros legyen kertváros, és ne autópálya, valamint nemzetközi kamionparkoló!”

Egy érintett városlakó