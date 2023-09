Augusztus 29. és szeptember 5. között spanyol, olasz, szerb, török és magyar fiatalok részvételével valósult meg egy újabb nemzetközi ifjúsági csere Nyíregyházán. A projekt az Erasmus+ támogatásával jött létre és a demokráciáról szólt.

A fiatalok a Mustárházban projektfeladatok és beszélgetések során vitatták meg, hogy számukra mit jelent a demokrácia és hogyan működik azokban az országokban, ahonnan érkeztek, de előadáson ismerhették meg Magyarország 1989-90. előtti időszakát is. Mindezek mellett a kikapcsolódásra is maradt idő, szabadidejükben ellátogattak Tokajba, megtekintették a helyi nevezetességeket és minden nap nemzetközi esteket szerveztek, hogy közelebb kerülhessenek egymás kultúrájához, melyek között helyet kapott például egy csángó táncház is.