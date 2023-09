Az érintett, aki néhány éve költözött a településre, azt nyilatkozta több médiának, hogy azért történt az eset, mert egy Facebook-bejegyzésben kérte számon a falu polgármesterét és jegyzőjét, hogy miből vették a luxusautóikat. A férfi állítása szerint a jegyző kiposztolta az ő személyes adatait, köztük a lakcímét, mire odament hozzá, hogy kérdőre vonja. Így fogalmazott:

– Ő akkor a középső ujját mutogatva elhajtott a hivatal irányába, amikor én utánamentem és még egyszer kértem, hogy vegye le ezt a posztot, akkor támadólag lépett felém. Én ellöktem magamtól, ekkor odalépett az autójához és a vezető oldal mögül kivett egy karót, és azzal ötször ütött rám: kettő a kezemet találta el, három a baloldali vesémet. Folyamatosan azt szajkózta, hogy én egy jobbágy vagyok, takarodjak vissza a putriba, és vigyem magammal a mocskos kölykeimet is.

Orosz Attila orvosi látleletet vetetett, és testi sértés miatt feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség nyomoz az ügyben

Dr. Fedor Rita rendőr őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője megerősítette, hogy az ügyben a Nyíregyházi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem volt. A nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg bővebb tájékoztatást az ügyben nem adnak.

Szerkesztőségünk megkereste dr. Gyirán Zoltánt, Biri jegyzőjét is, aki szintén tett feljelentést a rendőrségen. Az esettel kapcsolatban elmondta, hogy a történet augusztus 26-án, szombaton kezdődött.

– Felhívták a feleségem figyelmét egy posztra, amely szerint én, mint jegyző, az önkormányzati tulajdonú erdőből lopatom a fát, amit aztán értékesítek – kezdte a történetet dr. Gyirán Zoltán. – Miután a feleségem írásban számon kérte Orosz Attilán, hogy miért állít valótlan dolgokat, azonnal le is tiltotta az ismerősei közül, majd megjelent a házunk előtt üvöltözve – mondta a jegyző, és megjegyezte: kamerafelvétel rögzítette, hogy be szeretett volna jutni, még a kulcsot is kereste belülről a zárban.

Fenyegetőzött, szitkozódott

– A feleségem ölében volt a hároméves kislányunk, Orosz Attila így fenyegetőzött, mocskolódott. Nem érdekelte az sem, hogy kamerafelvétel készül róla – fogalmazott a jegyző.

– Ennek több ember is tanúja volt. A felvételt másnap, vasárnap reggel levettük a Facebookról. Kedd reggel Orosz Attila ismét szitkozódott az óvoda előtt. Azt kiabálta, hogy vegyük le a netről a videót és a kommenteket, erre a feleségem elmondta, hogy már két napja eltávolította a felvételt. Orosz Attila futni kezdett az autónk felé, s amikor odaért, megpróbálta feltépni a jobboldali ajtót, én azonban a gázra léptem, s csak az autóba kapaszkodva futott utánunk. Ezt az óvoda udvarán lévő óvónők, dajkák, szülők és gyerekek, valamint az iskola előtt álló pedagógusok végignézték és végighallgatták.

Orosz Attila ezután az önkormányzati hivatal előtti parkolóban is utánuk ment, és akkor történt az incidens.

Látlelet is készült

– Odarohant hozzám, lökdösni kezdett, belemart a bal csuklómba, majd szorongatni kezdte a torkomat. Sikerült kifordulnom a szorításából, s az autó felé fordulva eszembe jutott, hogy abban ott van egy ötven centiméter hosszú léc, amivel időről időre kitámasztom a csomagtartót, mivel a csomagtartó ajtóteleszkópok (gázrugók) tönkre mentek, s még nem sikerült megjavíttatnom. Abban bíztam, hogy ezzel megállítom a támadását, de éppen ellenkezőleg. Újra és újra felém ütött, majd amikor ismét felemelte a bal kezét, megütöttem az oldalát. Az ütés nem állította meg, tovább támadott, ismét az oldalára csaptam. Aztán oldalt váltott, s a jobb kezében lévő telefonnal próbált megütni. A karjára csaptam. Ezzel a momentummal tudtam megállítani. Elrohant, beült az autójába, majd bement a rendőrőrségre feljelenteni, hogy én megtámadtam és megvertem – mondta a jegyző, és hozzátette: a feljelentést ő is és a felesége is megtették, az illetékes orvos pedig elkészítette a látleletet a sérüléseiről.

A nevük elhallgatását kérő helyi lakosok megerősítették, hogy a férfi agresszívan viselkedett több alkalommal is a településen, többször csikorgó gumikkal száguldozott.

A helyiek állították: Orosz maga ellen hívta ki a sorsot, ugyanis ő az, aki rettegésben tartja a falut, Gyirán Zoltán pedig éppen az ő támadását hárította el. Az ügyben folyik a nyomozás.

