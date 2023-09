– Mindenki jól van, nagy erőkkel vetették bele magukat a munkába az alakulatok – erről szólnak a mentőszervezetek közösségi oldalán megosztott hírek, s a fotókon láthatjuk, óriási pusztítást hagyott maga után a szeptember 10-ei Daniel vihar, a szökőárral felérő víztömeg teljesen elmosta Derna városát. A katasztrófa éjszaka, álmában érte a családokat.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, nyíregyházi speciális mentő is segítséget nyújt a vihar sújtotta térségben. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Budapest Mentőszervezet és az Inter Rescue Mentőcsoport tagjai (a szolnoki Életjel, a miskolci Spider, a budapesti Főnix Mentőcsoport, valamint a LEGOTT Mentőcsoport) között a nyíregyházi Madarász Lajos búvár is kint van a terepen, napok óta ott dolgozik, ahol a szükség megkívánja. A kapcsolatot a LEGOTT vezetőjével, Kristóf Imrével tartja.

Kristóf Imre elmondta, a csapat minden tagja épségben van, a líbiai katonaság vigyázza a rendet a kárterületen, ami a civilektől teljesen el van zárva, a mentési feladatokat pedig a helyi hatóságok irányítják.

– Virradattól sötétedésig kint vannak a katasztrófa helyszínén. Az elmúlt napokban azokat az elzárt területeket, amiket eddig még nem néztek át, átvizsgálják, keresőkutyákkal mennek be a romok alá. Annyi a feladatuk, hogy bejelölik a helyet, ahol jártak, majd átadják a területet az ottani szakembereknek, akik kiemelik az elhunytakat. Ennyi idő elteltével élő embert sajnos már nem találtak a kollégák – osztotta meg információit Kristóf Imre. Hozzátette, még mindig nehézkes az internetkapcsolat, kevés hír fut be hozzájuk, de nem is lenne ideje a csapatnak a kommunikációval foglalkozni, egész nap a mentési helyszíneken tartózkodnak.