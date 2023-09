2005 óta foglalkoznak a tiszaeszlári Kocsis-tanyán mangalicatenyésztéssel – a település határában található gazdaság csütörtök délelőtt thaiföldi vendégeket fogadott. A távol-keleti delegáció megérkezése előtt Kander Lajossal és Kobzos Istvánnal beszélgettünk. Előbbi az állattenyésztésért, utóbbi pedig a húsfeldolgozásért és az értékesítésért felel.

– Apósom, Kocsis István 1986-ban alakította ki ezt a tanyát, ahol sokáig csirkéket majd libákat neveltünk, később tértünk át teljes mértékben a mangalicára – mondta érkezésünkkor Kander Lajos, aki tartott nekünk egy rögtönzött tanyalátogatást is. Ezalatt megtudtuk, a telepen összesen 2500 mangalicát tartanak, közülük 350 tenyészkoca.

Fontosak a külföldi piacok

– A vágásérett, nagyjából 150 kilós mangalicákat Hajdúnánásra visszük, mert csak az ottani vágóhíd felel meg az előírásoknak. A feldolgozás azonban újra itt, a mi húsüzemünkben történik, illetve az értékesítést is mi intézzük. Jelen vagyunk prémium termékeinkkel a környék piacain, így Nyíregyházán, Miskolcon, Szerencsen és Tiszavasváriban, ahogy egy-egy fővárosi rendezvényen is kínáljuk a különféle mangalicatermékeket. Sőt, nemsokára egy tatai rendezvényre is kitelepülünk – vette át a szót a feldolgozásért és értékesítésért felelős Kobzos István.

A fiaztatón, a kocaszállón és a húsfeldolgozón Kander Lajos vezetett végig bennünket. Elmondta, a süldők tápot kapnak, ezt a gazdaság saját tápkeverőjében állítják elő, az idősebb sertéseknél már áttérnek a hagyományos takarmányokra.

– Mi teljes mértékben antibiotikummentesen neveljük az állatokat, ezzel megfelelünk a szigorú uniós előírásoknak. Az afrikai sertéspestis megjelenése óta rengeteget szigorodtak a járványügyi előírások, az ezzel kapcsolatos szabályokat is betartjuk, csak hogy néhányat említsek: dupla kerítés, beléptetőkapuk, az etető- és itatófelület megfelelő kialakítása – sorolta Kander Lajos. A beszélgetés során szóba kerültek a külföldi piacok is.

– Van egy integrátori kapcsolatunk, ennek köszönhetően jelen vagyunk a környező országokban, de nagy előrelépés lenne, ha a távol-keleti piacra is be tudnánk törni, ehhez remek ugródeszka ez a nap. 2005 óta tagjai vagyunk a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének. Az elnöknek, Tóth Péternek köszönhető, hogy a thaiföldi delegáció hozzánk látogat, de ezzel még nem értünk a dolgok végére. Szeptember közepén egy amerikai, azután pedig egy kínai delegációt fogadunk majd itt, a Kocsis-tanyán.

Jó hírét viszik a termékeknek

A tanyalátogatásnak a delegáció megérkezése vetett véget, a thaiföldi vendégeket dr. Sipos Sándor bangkoki magyar nagykövet kísérte be a tanyára.

– Szerdán Tarcalon jártunk, most pedig itt vagyunk. Azt várjuk a magyarországi látogatástól, hogy a thaiföldi vállalkozók, miután hazatérnek, az ottani erős gazdasági kapcsolataiknak köszönhetően jó hírét viszik a magyar bornak, mangalicának, és úgy általában a magyar prémium termékeknek – fogalmazott dr. Sipos Sándor.

A házigazda nevében Kander Lajos köszöntötte a vendégeket, majd Thanusak Phungdet kért szót. Magyarország phuketi tiszteletbeli konzulja megköszönte a Kocsis-tanya invitálását, és azt mondta, biztos abban, hogy a mangalicatermékek népszerűek lesznek a hazájában.

– Magyarország nagyon fontosnak tartja a gazdasági kapcsolatok további kiszélesítését. Az utóbbi években felvetődött az a gondolat, hogy a mangalicatermékekkel is jobban meg lehetne ismertetni a nagyvilágot. Ennek érdekében lépett a Külügyminisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, s több ország delegációját meghívták Magyarországra, hogy ismerkedjenek meg az élelmiszeripari termékekkel, az állattartás módszereivel és az együttműködési lehetőségekkel – ezt már Tóth Péter, az egyesület elnöke mondta, mielőtt az öt tagú thaiföldi delegáció elindult volna bejárni a tanyát.

Az ázsiai vendégek megismerkedhettek az állattartással, állategészségügyi és tartástechnikai kérdésekkel, megismerhették a húsfeldolgozás menetét, majd meg is kóstolták a mangalicából készült megannyi finom és egészséges terméket.