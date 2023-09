Több hullámban érkezett az idei nyáron a tikkasztó meleg, a hőségriadók arra figyelmeztettek: az extrém időjárás megviseli az ember szervezetét. Nos, a szeptember sem hozott hűsítő felüdülést, s bár a vénasszonyok nyara arra való, hogy élvezzük a nap simogató melegét, a tartósan 30 fok feletti időjárás megerőlteti az idős és krónikus betegek szívét.

– Elhúzódik a nyár, és sokkal melegebb az idő, mint évtizedekkel ezelőtt volt, a klímaváltozás hatásait a bőrünkön érezzük, s ami a legrosszabb, ehhez a gyors ütemű éghajlatváltozáshoz nem képes az emberi szervezet ugyanolyan tempóban alkalmazkodni – mondta el dr. Kiss Csaba háziorvos. Hozzáfűzte, nemcsak a felmelegedésre kell gondolni, hanem a szélsőséges időjárás más formáira is, sőt a hideg-meleg frontok rapid cserélődésére, melyek eltérően hatnak mindenkire.

Keringési panaszok, fejfájás

– A napi hőingás a vérnyomás legnagyobb ellensége, a magas vérnyomással küzdők ezt rögtön megérzik. A kora reggeli hűvösebb időben a perifériás erek beszűkülnek, hirtelen megemelkedhet a vérnyomás. Azoknál is előfordulhat, akiknek a terápiája jól beállított, ezért javasolt a kontroll, a gyakori vérnyomásmérés. Fontos továbbá, hogy időben vegyék be gyógyszereiket, valamint tartsák be a só- és zsírszegény étkezést – hívta fel a figyelmet dr. Kiss Csaba.

– A legnagyobb gondoskodást az egyedül élő, idős emberek igénylik, ők különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat, a hetekig fennálló hőséget, náluk előfordulhatnak ilyenkor rosszullétek is. Meleg időben a szervezet a hőleadással jelentős munkát végez, ami elsősorban a szívműködést terheli meg, ezért lehetőség szerint mindenki kerülje a túlzottan megerőltető fizikai munkát, akik pedig a szabadban dolgoznak, sűrűbben iktassanak be szüneteket. A keringési panaszok mellett a fejfájás, az ízületi bán­talmak, a nyugtalanság és ingerlékenység úgyszintén jelentkezhet. A folyadékkal teli, zöldségekre, gyümölcsökre és sovány húsokra épülő étrend sokat segíthet, ahogyan a mozgás is erősíti az immunrendszert. Erre szükség is van, hiszen a hűvös reggeleken kön­nyen megfázhatunk, s mivel szeptemberben a gyerekek vissza­ültek az iskolapadba, megteltek az óvodák, ezért a közösségekben terjedni fognak a betegségek, fertőzések. Hasznos a vitamindús táplálkozás, gondoljunk már most a megelőzésre! – mondta a doktor.

Az asztma rizikója megnő

Megjegyezte, az allergiásoknak rossz hír, hogy ismét növekszik a levegőben a parlagfű pollenkoncentrációja, ami fokozhatja a tüneteket: orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést. A parlagfű-allergia kitolódik egészen októberig, ha az idő száraz és napos.

– A betegséget nem szabad félvállról venni, mert a pollen­érzékenység károsítja a légzőrendszert. Sajnos a légúti allergia hosszú évek múltán asztmához vezethet. Ennek a rizikóját azzal lehet csökkenteni, ha a beteg használja az allergiagyógyszereket. Vannak új készítmények, váltani is szabad, ha valamelyik szer nem válik be. Egy másik probléma, hogy annak, aki egész nyáron náthás panaszoktól szenved, nem tűnik fel, hogy a tünetekért nem csak az allergén lehet a felelős, állhat egészen más ok a köhögés,

rekedtség, hátterében. Ennek diagnosztizálásában a fül-orr-gégész szakorvos segíthet.



Illusztráció: Shutterstock