– Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy kinek az érdekében jött az a remek ötlet, hogy engedjük már be az ukrán mezőgazdaság szinte minden terményét az Európai Unió területére azzal az ürüggyel, hogy nehogy éhen haljanak Afrikában? Hát ez így volt. Most már látjuk, hogy becsaptak bennünket és aljas módon visszaéltek azzal a jó szándékkal, ami az emberekben megvan, hogy segítsünk egy háború sújtotta országon. Nem rajtuk segítettünk. Ha megnézzük, hogy néz ki az ukrán mezőgazdaság és annak az exportteljesítményét mi adja, akkor azt látjuk, hogy gigaméretű ukrán mezőgazdasági vállalatok állítják elő ezeket a termékeket a 10 legnagyobból 9 nem Ukrajnában van bejegyezve. Ezen érdemes elgondolkodni. Mi nem az ukránokkal kell, hogy harcoljunk, hanem az Ukrajnában működő vállalkozásokkal, akiknek meg most már egyértelműen látszik, hogy Brüsszelben vannak a kijáró emberei – mondta a NAK elnöke, Győrffy Balázs.

Ez nem csak a gazdák ügye

A tüntetésen elhangzott az is, mindenkinek joga van tudni, hogy mi jön át a határon. Az Ukrajnában termelt terményekre nem vonatkoznak az uniós élelmiszerbiztonsági követelmények, ott nincsenek érvényben szigorú rendeletek. Itthon a gazdák mindent megtettek és tesznek, hogy megfeleljenek az uniós szabályoknak, ám most már az élelmiszerbiztonság nem tartható fenn, hiszen Ukrajnából olyan árutömeg árasztja el hazánkat és több országot, amelyek a követelményeknek egyáltalán nem felelnek meg. Ukrajnában olyan növényvédő szereket is használnak, amelyeket itthon a fiatal gazdák már nem is ismernek, mert nálunk rég kivonták a fogalomból. Mondjuk ki, amikor a hazai gabonatermesztők a gabonatilalom meghosszabbításáért tüntetnek, nem csupán magukat védik, hanem az Európai Unió teljes népességét is.

