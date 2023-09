– Hosszú évek óta zavart, hogy október közepétől február végéig Nyíregyháza mindig a szmogjelentésben szerepet. Zavart, hogy mindezt egyetlen műszer adatai alapján jelentették ki, ami ráadásul nem a legszerencsésebb helyen, hanem a Széna téren mér, ahol a közlekedési és fűtési környezetterhelés nagyon magas. Egyetlen adat pedig torz képet festett a városról – mondta szerdán dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere annak apropóján beszélt erről, hogy a Kótaji úton, a vármegyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának udvarán új automata légszennyezés-mérő állomást telepítettek. Egy határon átnyúló pályázatnak köszönhetően nyílt arra lehetőség, hogy ez az állomás elkészüljön, mert két mért eredmény átlaga valósabb képet ad a város levegőminőségéről. – Sőt – emelte ki a városvezető –, emellett hatvan helyen vannak még kihelyezve - harminc óvodák épületén – mobileszközök, ezzel teljesen lefedtük a várost. A tesztüzemmód elkezdődött, így már valóban reális képünk lesz a nyíregyházi levegő minőségéről és erre tudunk majd megfelelően reagálni, hogy egészségesebb, tisztább levegőjű legyen a megyeszékhely – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, aki hozzátette: reméli, hogy az idén októbertől, a fűtési időszakban már nem kerül fel Nyíregyháza a szmogtérképre. Majd a projektben kiemelte a vármegyei kormányhivatal szerepét is, nem véletlen, hogy az állomás a Kótaji útra került.

Két helyszínen, két eszközzel mérik a levegő minőségét

Fotó: Dodó Ferenc

A környezet ügyét szolgálni

A kormányhivatalnak elsősorban hatósági feladatai vannak a környezet- és természetvédelem, a hulladékgazdálkodás területén is, de ez nem gátol meg bennünket abban, hogy olyan szakmai teendőket tegyünk meg, olyan programokba vegyünk részt, amivel és a környezet ügyét tudjuk szolgálni – ezt már Román István főispán mondta. A vármegyei kormányhivatal vezetője szerint ez olyan ügy, ami minden Nyíregyházán, annak térségében, de akár a vármegyében élő ember számára rendkívül fontos.

– A szakmai munkát a jogszabályok teljes mértékű betartása és betartatásával végzik a főosztályon, és nem csak ebben a programban vesznek részt, hanem más határon átnyúló projektben is, ilyen például a Felső-Tisza vízgyűjtő terület monitoring rendszerének a kialakítása, kárpátaljai, romániai kollégákkal együttműködve – jegyezte meg a főispán, aki kiemelt feladatnak tekinti hivatali kötelezettségen túl – a környezet ügyének szolgálatát, s mint mondta, mindent meg kell tenni a környezetünk védelméért.

Elkötelezettségükre példaként elmondta, hogy a kormányhivatal épületeink egy jelentős része komoly energiahatékonysági fejlesztésen esett át.

– Több mint 30 épületünkön található napelem, ami biztosítja a megújuló energia felhasználását, de vannak elektromos meghajtású gépjárműveink. Ebben a projektben a helyszínt és a szakmai hátteret biztosítjuk ahhoz, hogy a levegőminőség mérésére olyan rendszer álljon a rendelkezésre Nyíregyházán, ami reális képet ad – fogalmazott Román István.

Reálisabb képet ad

– A jogszabály azt mondja, hogy több mérőállomás átlagából kell megállapítani a levegőminőségi helyzetet, Nyíregyházán egyetlen adatból átlagot vonni nem optimális, ezért is kezdődhetett a hírekben a várossal a szmogriadó – erről már Rozinka Zsolt Illés beszélt a helyszínen, s míg kívülről az állomás egy egyszerű épületnek tűnik, a belseje már a legmodernebb eszközökkel felszerelt. Visszautalva a múltra a szakember azt mondta, amikor olyan meteorológiai helyzet alakult ki, akkor az értékek a belvárosban hamarabb megugrottak a belvárosban, erre utaltak a Széna téri adatok.

– A második méréssel együtt már reálisabb lesz a kép, ez egy háttérállomás, közel az erdőhöz, de a lakossági kibocsátást nagyon pontosan képes meghatározni – jelentette ki Rozinka Zsolt Illés.

Valós képet mutat, a legkisebb változásra is azonnal reagál, ami jól látható volt a monitoron megjelenő értékeket látva. Míg augusztusban a szálló por koncentrációja nem érte el az egészségügyi küszöbérték 10 százalékát, a telepítései munkák, sőt a sajtótájékoztató alatt - ahogy a por kavargott a talpak alatt – jelentős emelkedést mutatott a PM10 érték. Ennek az állomásnak az adatai az üzemeltető kormányhivatalhoz kerülnek be, illetve Budapesten az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a központjába is megérkezik, a validálást követően mindenki számára nyilvánosak és elérhetőek lesznek.

A főosztályvezető hozzátette: a kisebb műszerek segítségével azokat a kis gócpontokat is fel tudjuk kutatni, ahol rosszabb a levegő minősége, de ott helyi, speciális intézkedéseket kell hozni és nem a város egészét érintőt.

Elemzik az adatokat

Elhangzott, hogy a levegőminőségi iroda májustól működik.

– Kollégáink minden héten elemzik az előző heti adatokat, s előrejelzést próbálnak adni arról, hogy mi várható az adott héten. Így aki érintett, például asztmás, légúti betegségben szenved, fel tud készülni a levegőtisztasági helyzet negatív változására, amit a szennyezőanyagok dúsulása okozhat – magyarázta a szakember

Arra a kérdésére, hogyan csökkenthető a levegő szennyezettsége, Rozinka Zsolt Illés azt mondta, ez több tényezőtől is függ; nem mindegy, hogy országosan egy meteorológiai helyzet miatt alakul ki, vagy valamilyen speciális helyi tényező okozza.

– A városnak van füstköd-riadó terve. Amikor az értékek meghaladják a tájékoztatási vagy riasztási határértéket, akkor a bizottság összeül, elemzi a helyzetet és a tervben meghatározott intézkedéseket - am közlekedési vagy akár ipari korlátozást is jelenthet – megteszik. Az önkormányzatok akkor kötelesek tájékoztatni a lakosságot, ha a szálló por (PM10) értéke két egymást követő napon meghaladja a 75 µg/m³-t (150%), riasztási kötelezettség pedig akkor áll fenn, ha a szálló por értéke két egymást követő napon meghaladja a 100 µg/m³-t (200%) és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon sem várható javulás.

A Kótaji úti mérőállomás a levegő PM10 és PM2,5 frakcióinak mérésére alkalmas.

A PM10 a levegőben szálló 10 mikronnál kisebb részecskéket jelenti. Ezek belégzésükkor túljutnak a garaton, elsősorban a felső légutakat irritálják.

A PM2.5 a két és fél mikron méretű szemcséket jelenti. Csak érzékeltetésképp, a méretük kb. harmincszor kisebb, mint az emberi haj átmérője. Ezek az apró szemcsék a légzőszervekben mélyebbre is behatolnak, eljutnak a tüdőig is. Irritálják a szemet, az orrot, a torkot, köhögést, tüsszögést, orrfolyást okozhatnak. Tartós kitettség légszomjjal is járhat, a tüdőfunkció pedig kevésbé hatékonnyá válik és az asztmások, szívbetegek egészségi állapotát

– Ezért kell erre az értékre is nagyon figyelni, mert később ez fogja meghatározni, hogy milyen irányba kell a levegő minőséget javítani – jegyezte meg a főosztályvezető.