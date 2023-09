A település egyik új ékességét adták át, az egy csoportszobás 12 férőhelyes, 254 négyzetméteren felépült Gyöngyszem Bölcsődét, amely a helyi önkormányzati óvodához tartozik. Az ovisok műsora után Pénzes Sándor Károly polgármester kiemelte, a bölcsődei szolgáltatásra igenis van igény a kisebb településeken is, Kislétán a jelenleg bölcsődébe járó 12 kisgyermek mellett újabb 7 szeretne bekerülni az ellátásba, amely lehetővé teszi, hogy szüleik visszatérhessenek a munka világába.

Mint azt az intézmény vezetőjétől, Takács Györgynétől megtudtuk, a bölcsőde legkisebb lakója egy 18 hónapos kisfiú. Elmondta azt is, akik innen kerülnek be az óvodájukba, zökkenőmentesen beilleszkednek a közösségbe, elsajátítják az alapvető szokás- és szabályrendszert, ami később az iskolában is követelmény. Elmondta, a kicsik nagyon aranyosak és jó kedélyűek, s itt mindent megkapnak, ami testi- és szellemi fejlődésükhöz szükséges.

Családbarát ország

– A kormány legfőbb célkitűzése, hogy a családokat támogassa. Van olyan család, ahol az a segítség, ha az anya tovább maradhat otthon gyermekével, nekik szól a gyes kiterjesztése a kisgyermek 3 éves koráig, de vannak olyan családok is, ahol az anya vissza szeretne menni dolgozni, s igénybe szeretné venni a bölcsődei szolgáltatást. „Hogy a gólya hol tesz le minket, nem mi választjuk meg”, de a kormány családbarát politikája mindenképpen arra törekszik, hogy a bölcsődei szolgáltatás ne csak a nagyvárosokban legyen elérhető, hanem a kisebb településeken is – erről már dr. Rétvári Bence államtitkár, miniszterhelyettes beszélt Kislétán.

Kiemelte, a bölcsődei szolgáltatás ingyenes, ráadásul a gyerekek 80 százaléka térítésmentesen étkezhet, ami a szülőknek óriási segítség. Hozzáfűzte, idehaza bölcsődéket építünk, máshol migránstáborokat akarnak. Nálunk a családok támogatása áll az első helyen.