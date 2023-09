– Minden felújítás hozzájárul az egészséges munkakörülményekhez, s hogy az ott dolgozók jobb feltételek között láthassák el feladatukat, emellett szépíti a városképet is egy megújult épület – mondta Nyul Zoltán, aki kiemelte: a rendőrség nemes és társadalmilag nagyon fontos feladatot lát el, amihez szükség van a jobb körülményekre, megpróbálnak a lehetőségekhez mérten ehhez mindent hozzátenni.

Jelentős költségcsökkenés

– Nagyléptékű innovációt ünnepelhetünk ma, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok intézmény energetikai korszerűsítésére volt lehetőség – ezt már dr. Szabó Tünde mondta az ünnepségen. Az országgyűlési képviselő és kormánybiztos rámutatott: az egész világon érzékelhető, hogy a jövő a biztonságos energiaellátásról szól, ez hazánkban is folyamatosan napirenden van, a kormány pedig célul tűzte ki, hogy támogassa és segítse a környezetbarát és megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjesztését, a rendőrkapitányságok épületeinek korszerűsítését is a magyar állam finanszírozta.

– Vármegyénk és térségünk dinamikusan fejlődik, az eredmények, a már elkészült és folyamatban lévő fejlesztések önmagukért beszélnek. – Ez a beruházás elengedhetetlenül szükséges volt, mert itt dolgoznak rendőreink, fontos, hogy megfelelő munkakörülmények álljanak a rendelkezésükre. Ezekre a kapitányságokra jönnek be a városlakók is, így ők is biztonságos, korszerű intézménybe léphetnek be – tette hozzá dr. Szabó Tünde. Hangsúlyozta, hogy az épületek már a fenntartási és rezsiköltségekben is igen jelentős megtakarítást érnek el, s megvalósul az a cél is, hogy hosszú távon egyre kevesebb fosszilis energia felhasználására legyen szükség, miközben növelni kell a megújuló energia arányát, csökkentve ezzel a környezeti terhelést, de erősítve a környezeti tudatosságot.

– Bízom benne, hogy a modern, korszerű épületek a szolgálatot teljesítők részére a munka elvégzését is könnyítik. A veszélyek korában különösen fontos minden területen segíteni a rendőri állomány munkáját, hogy eredményesebben tudjuk óvni és védeni városainkat az ott élőket, értékeinket és elért eredményeinket. Tudjuk, rendőreink nélkülözhetetlen figyelme és elszántsága nélkül nem lehetne városaink biztonságos és élhető arculatát fenntartani – tette hozzá.

Öt kapitányság

– Egyetlen kapitányságunkon egyetlen napra sem állt le a munka, míg a felújítás tartott – tudtuk meg dr. Hudák Zsolt ezredestől. A vármegyei rendőr-főkapitány helyettes a kiszámítható és jóléti komfortérzetet emelte ki, ami a korszerűsítéssel mind az öt kapitányságon tapasztalható.

– Ez a beruházás azt biztosítja, hogy megújuló és fenntartható energiára épülő fejlesztéssel az üzemelétetési költség a töredékére csökkent. Öt rendőri szerv tudja ezáltal az alapfeladatait sokkal komfortosabban, kényelmesebben az állampolgárokat jobban kiszolgálva ellátni.

– A jó gazda gondosságával kezeljük majd az épületeket – ígérte meg az ezredes, aki a helyettes államtitkárra nézve megjegyezte: van még három rendőrkapitányságunk, egy rendőr-főkapitányságunk és hat határrendészeti kirendeltségünk, ahol fontos lenne az épületfelújítás. Lapunknak a helyettes államtitkár azt mondta, nehéz megmondani, hogy a forráslehetőségek hogyan állnak majd rendelkezésre, de arra törekszenek, hogy legyenek.