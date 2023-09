A két évtizede működő, azóta a magyar parlagi szamár fajtát elismertetető, majd védett őshonos fajtává nyilváníttató Magyarországi Szamártenyésztők Egyesületének(MSzE) több mint 120 tenyésztői közösségből álló tagsága kezén közel ezer tenyészkanca volt a múlt évi felmérés szerint. Feladatuknak tartják a hagyományos magyar parlagi szamár jellegű egyedek kiválogatását, a tenyésztésbe vont nőivarú egyedek létszámának növelését, valamint további tenyésztésre alkalmas szamarak felderítését.

A 2010-től indult védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták tenyésztőinek szóló támogatások - ez szamarak esetében 400 €-nak megfelelő forint összeg egyedenként, évente - sokat segítettek abban, hogy az elmúlt években nőtt valamelyest a tenyésztők által tartott magyar parlagi szamarak száma hazánkban. Aki megkapta a támogatást, annak több feltételnek is meg kell felelnie, ahogy az egyesületbe belépő gazdáknak is be kell tartaniuk a tenyésztési programot.

Mint minden MSzE tagnak, a gyarmati agrárvállalkozónak is célja, hogy ez a történelemhez számos ponton kapcsolódó állatfaj végre Magyarországon is méltó módon és helyen integrálódhasson a tudatosan tenyésztett háziállatok körébe, mint több más európai országban, ahol a szamártenyésztő egyesületek évtizedes múltra tekinthetnek vissza. Az egyesület ugyanis szeretné minél szélesebb körben megkedveltetni és elterjeszteni ezt a mindmáig igazságtalanul mellőzött fajt, melynek adottságai, nyugodt természete, alkalmazkodóképessége és intelligenciája tökéletesen alkalmassá teszik, mind családi hobbyállatként való használatra, mind pedig gazdaságokban kisebb-nagyobb munkák elvégzésére.